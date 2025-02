Mark Herras misayaw sa gay bar: ‘Why not? Trabaho ‘yan eh!’

Daghan ang nawindang human molugwa ang video nga nagpakita sa Kapuso actor-dancer nga si Mark Herras nga mura og si Magic Mike samtang nagsayaw sa usa ka gay bar sa Parañaque City.

Apan gi-klaro ni Mark nga wala siya maghubo sa entablado.

Sa usa ka YouTube interview kauban si Toni Gonzaga, miingon si Mark nga igo lang siya sa pagsayaw aron ipakita ang iyang pagka Bad Boy sa dance floor.

“Pero hindi ko siya planado, kumbaga sumayaw [ako] kasi trabaho.”

Giangkon ni Mark nga nihit kaayo ang iyang mga nadawat nga offers sa pagkakaron mao nga wala gyud siya magduha-duha sa dihang giimbitar siya aron mo raket sa usa ka gay bar.

Iya pa gani kuno nga giingnan ang taw nga nakig istorya niya, “Sayaw lang? Wala naman problema.”

‘Why not’

“Hindi ako namimili basta trabaho, okay ako. So ‘nung inoferan ako sa Apollo, why not? Trabaho ‘yan eh,” sey ni Mark.

Miduang siya, “Meron nga akong tinatanggap na parang party lang sa events place na maliit lang.”

Sa iyang YouTube interview, iya usab nga gi sultihan si Toni, “‘Nung game time na, andoon ‘yung mga drag queens, may mga dancers din talaga na nawalan ng career sa TV na ‘yung iba ay kakilala ko. Then siyempre ‘yung iba nagma-macho dancer. So kanya kanyang buhay din ‘yung nandoon.”

“So ako, dumating ako doon as performer talaga as guest nila…parang katulad ng ginagawa ko sa raket fiesta, pero nagkataon lang na gay bar siya.”

“Hindi naman ako naghubad eh, hindi naman ako sumayaw na parang macho dancer or what. I performed. I danced, like yung hip hop. Hindi naman ako nagpa-table or what,” dugang ni Mark.

Gay bar

Mipuno siya, “I know it’s a gay bar, pero kasi sa atin grabe ‘yung mga Pilipino na mag-judge ng tao na parang akala nila meron silang karapatan mang-judge sa mga buhay ng tao.”

“Actually, nagulat ako na nag-viral siya tapos natuwa ako kasi may mga nagde-defend… Hindi ako humihingi ng awa, pero nasa stage ako ng buhay na wala akong pakialam sa kanila.”