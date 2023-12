Rob Gomez gibandera ang bunyag sa iyang anak, deadma sa mga isyu batok niya

PROUD kaayo nga gibandera sa Kapuso actor nga si Rob Gomez si Shaila Rebortera ug ang ilang anak nga si Amelia karong Pasko.

Sa iyang latest Instagram post, makita ang ilang mga hulagway nga kuha sa bunyag sa ilang anak nga nahitabo sa adlaw nga Martes, Disyembre 26.

“I love you 3000. TYG,” sey pa ni Rob sa iyang caption.

Makita usab nga naka-off ang comment section sa iyang post.

Hangtud karon, nagpabilin nga tak-om si Rob mahitungod sa mga issue nga may kalabutan niya ug sa iyang “Magandang Dilag” co-stars nga sila si Herlene Budol ug Bianca Manalo.

Ug hangtud karon, wala gihapon matubag ang panguta sa madlang people kun ngano nga mikatap ang screenshots sa ilang panag-istorya nga gi-upload sa Instagram account ni Rob.

Nag viral ang maong mga post sa nagkalain-lain nga social media platforms sa wala pa kini ma-delete ni Rob.

Sa usa ka statement nga iyang gipadala sa PEP.ph, miingon si Rob nga dili kuno planado ang pag upload sa maong mga screenshots.

“Please be advised that my phone was taken and used it without my consent on December 20, 2023 from 12:30 a.m. to 4 p.m. Worse is that the person who took my phone posted pictures of mine in my own social media account pretending that I posted it with the intention of destroying my reputation,” matud pa ni Rob.

Dugang niya, “The videos as shown were among my friends and co-stars who was trying to cheer me up when I was going through a lot of hurdles in my life.”

Daghan pud ang nagduda nga si Shaila ang mikuha sa cellphone ni Rob ug mi-post sa mga screenshots.

Bisan si Shaila wala pa mo issue og katin-awan sa mga akusasyon batok niya sa pagsuwat ning maong balita.

