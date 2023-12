Herlene Budol nasagmuyo sa mga ‘made-up issues’ kabahin nilang Rob Gomez

Nasagmuyo ang aktres nga si Herlene Budol human ma damay sa gubot kabahin sa alleged intimate conversations nila ni Rob Gomez ang iyang co-star sa “Magandang Dilag.”

Ang actress-beauty queen nagkanayon nga daghan siyang giatubang nga mga hinimo-himong issues sa pagkakaron apan wa usab niya gikompirmar o gihimakak nga ila gyud ni Rob ang na leak nga convo.

“Bakit ako nakaladkad?” mao ang iyang pangutana sa iyang X page niadtong Miyerkules, Dec. 20, pila ka hours human ang posts sa social media pages ni Gomez gitangtang na.

“Showbiz nga talaga! ‘Pag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue!” nagkanayon si Herlene Budol. (Oh, showbiz! People will make issues about you even when you’re just dedicated to your job.)

Gihisgotan ni Herlene nga migawas usab ang mga pregnancy rumors niadtong nag host pa siya sa variety game show nga “Wowowin.” Giistorya kini sa aktres tungod sa pregnancy scare sa giingong intimate exchange nila ni Gomez.

“Ano susunod? Sa ‘Black Rider’ mabubuntis ako uli?”, mahitungod sa nagpadayon nga GMA TV series diin parte usab si Herlene.

(What’s next? Will I have another pregnancy rumor in “Black Rider?)

Gawas pa sa pregnancy scare, mabasa usab sa deleted na nga conversation screenshots ang pag sabot nilang Gomez ug Herlene nga magkita sa ilang mga pinuy-anan ug ang posibilidad nga magkabalik si Gomez sa inahan sa iyang anak nga mao ang dentist-beauty queen Shaila Rebortera.

Sa laing bahin, si actress-beauty queen Bianca Manalo napagan usab sa maong kontrobersya human mapagawas ang iyang mga mensahe ngadto kang Gomez.

Kasamtangang tua sa Japan si Manalo, ug wa pa siya mopagawas og komentaryo kabahon sa maong isyu.

