Ricci Rivero, Leren Mae Bautista magminyo na?

NAGLAUM sila si Ricci Rivero ug Leren Mae Bautista nga moabot sa altar ang ilang relasyon bisan miangkon ang duha nga daghang pagsulay ang kinabuhing minyo.

Atol sa ilang guest appearance sa “Fast Talk with Boy Abunda” niadtong Biyernes, Feb. 16, gipangutana sila kung ang post ni Rivero nga nagtawag ni Bautista nga “the one” nagpasabot ba nga mosangko jud sa simbahan ang ilang relasyon

“Sana Tito Boy. Kinakabahan ako pero sana,” tubag ni Rivero, nga gidugangan usab sa beauty pageant titleholder: “Same feeling, nakakakaba. Kasi, it’s a big commitment.”

Ang basketbolista miangkon nga naghisgot na silang Bautista bahin sa pagpakasal, nga dili isyu kung dugay na ba o bag-o lang silang manag-uyab basta ang importante nga nagkasiabot ang magkarelasyon.

“Kami Tito Boy may mga napag-usapan na rin kami, even ‘yung friends namin na na-engaged or nagpaplano ng kasal. Same kami na hindi naman siya doon sa tagal or what. Mas mapi-feel niyo naman kung kilala niyo na ‘yung isa’t isa deeper,” matod pa ni Ricci Rivero.

Midugang si Rivero nga ang mga pagsuway nga moabot sa mga manag-uyab maoy nagpakita kung unsa sila ka desidido nga mosagubang sa mga problema unya sa ilang ka minyoon.

“Mayroon din kasi siyempre, kunwari masaya kayo ngayon. Pero what if may challenges, how do you guys deal with that, and how badly you want to make it work. Doon mo naman mapi-feel kung ito magwo-work kahit na anong mangyari, kahit magkaroon kami ng problems or what.”

Ang pamahayag ni Ricci Rivero giuyonan usab ni Bautista ang Miss Globe 2019 2nd runnerup og midugang kini nga ang importante nagkasinabot ang duha ka tawo ug dili ang gitas-on sa ilang engagement.

“Kung ma-feel mo na rin talaga na okay ka na with your partner, I think hindi naman kailangan ng long engagement, as long as kailangan pagbutihin niyo rin ang relationship. Kasi hindi naman palagi okay, hindi naman palagi masaya,” she remarked.

“Feeling ko naman ang long o short engagement depende ‘yun sa kung ano ang gusto talaga. But for me, kahit ano naman doon, basta ramdam naman namin and napag-usapan naman kung ready na ba talaga kami to really commit,” added Bautista.

