Kim Chiu niangkon nga di siya open sa paghatag og second chance

Kim Chiu nabutang na pod sa hot seat sa dihang gipangutana siya kung siya ba ang type nga mohatag og second chances sa usa ka ex-boyfriend nga nibudhi sa iyang pagsalig ug nitubag ang aktres nga no o di.

Walay gihisgotan nga pangan nga partikular, gipangutana si Chiu sa iyang “It’s Showtime” co-host Vhong Navarro sa show nga “Especially For You” kung siya ba ang type sa tawo nga motuo sa second chances kung ang iyang partner “modugmok sa iyang kasingkasing.”

Basin Bet Pod Ni Nimo: Xian Lim sa ‘second chance’ nila ni Kim Chiu: Everything happens for a reason

“Sa pagmamahal? Hindi, ilalaban mo naman talaga (When it comes to love? No, you’ll fight for it),” matud pa ni Chiu sa una.

Apan gipangutana ni Navarro og usab si Chiu nga unsay iyang buhaton kung makigbisog siya para sa usa ka relasyon pero moabot lang diay gihapon nga ang iyang partner mobiya niya.

“Halimbawa, nilaban mo naman tapos nawala? Tapos gusto pang bumalik.”

Ang aktres-host mao rag gikatawa lang ang pangutana apan gistress niya nga siya ang tawo nga di mohatag og second or third chances sa panahon nga usa ka ex mohangyo niya nga mobalik niya o mohangyo nga dawaton ang iyang gugma og balik.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Kim Chiu confirms split with Xian Lim: ‘Sometimes love is not enough’

“Ako kasi ‘yung taong kapag iniwan mo na ako, bakit mo ako iniwan, di ba? So hindi na,” matud pa niya samtang nipasabot nga ang topic sa second chances modepende sa usa ka tawo ug sa mismo nga sitwasyon.

“Iba-iba naman ‘yan. Kapag nand’un ka na, hindi mo masasabi. Wala talagang makakapagsabi kung ano ang magiging desisyon mo kapag nand’un ka na,” midugang pa siya og sulti.

Sa panahon usab sa noontime show nga “Especially For You” segment, si Chiu naheadline human kini naemotional sa dihang nistorya siya kabahin sa moving on ug pagdawat sa miaging pila ka adlaw karong buwana.

Ang “Linlang” star nakalong-term relationship ni Xian Lim usa sila niconfirm sa ilang breakup sa Disyembre 23 sa niaging tuig.

Samtang si Chiu mao rag single pa, si Lim gisunod sa mga hungihong nga duna nay relasyon sa film producer nga si Iris Lee. Apan ang Kapuso star ug si Lim wa pa niclarify sa real score sa ilang relasyon.

Basaha Pod Ni: Kim Chiu admits not being open to giving a second chance