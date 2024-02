Maris Racal gihatagan ni Vicki Belo og bag nga tag-P400k: ‘It’s so expensive’

Maka sana all na lang gyud ta ani!

Walay kabutangan ang kalipay ni Maris Racal sa dihang gi-hatagan siya ni Dra. Vicki Belo og designer bag nga nagkantidad og moabot sa P400, 000.

Matud ni Maris nga si Vicki ang una nga mihatag kaniya og Chanel bag. Ikatulo na usab kini nga higayon nga gihatagan siya og bag sa doktora.

“Oh my God, Doc! you did not!” sey ni Maris sa pagkakita niya sa maong regalo.

“Ako lang ang nagbibigay ng designer (bag) kay Maris (Racal)!” tubag ni Vicki.

Nag-collab sila si Maris ug si Vicki sa YouTube kun diin makita nga ga-food trip ang duha sa Binondo, Manila.

Makita usab sa maong vlog ang na-shock nga si Maris human sa surprisa nga gihatag sa asawa ni Hayden Kho.

“Ayan, thank you, alam mo naman ang Belo, we love you.”

Tubag ni Maris, “Doc, this is my first!”

“First Chanel, yay! I love giving the first. I hope you like it,” dugang ni Vicki.

“Hindi nga, Doc, pangatlong bag mo na ito sa akin,” sey ni Maris.

Matud ni Vicki, “Oo nga, e, ako lang nagbibigay ng designer kay Maris. So yung first bag natin ano, (Louis) Vuitton, di ba?”

“Ay, first was Gucci. And then ito, Bottega,” tubag ni Maris.

Dugang ni Vicki, “Oh, sinusuot naman so I get so excited to give her kasi appreciated, at saka Maris doesn’t spoil herself.”

“Ayan, it’s so pretty. It’s one of the newer styles kasi heart na ngayon ang Chanel-Chanel, e.”

Mipadayon si Maris, “Oh my God, Doc ang ganda! Naiiyak ako!

“Alam mo hindi ko in-expect na magkaka-Chanel ako sa buhay ko. Swear, (I) swear. It’s so expensive. Thank you, Doc, thank you so much!”

Ang nadawat ni Maris nga Chanel mini flap bag nga dunay heart-shaped detail, usa sa mga classic black lambskin leather sa maong brand.

Matud sa official website sa Channel, ang classic version sa maong bag nga walay heart design, nagkantidad og $4,900 o sobra P274,200. Gibaligya kuno kini sa mga resellers gikan sa P300,000 ngadto sa P400,000.