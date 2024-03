Jaclyn Jose: Mga celebrity, kauban sa industriya nipahinungod sa usa ka ‘true icon’

Mga pahinungod sa mga celebrity nagsugod og pangabot para ni Jaclyn Jose, kasagaran niini gikan sa mga co-stars sa award-winning nga aktres nga gidayeg sa iyang professionalism ug sa iyang pagkabuotan o pagkamalumo nga kasingkasing.

Ang pagkamatay ni Jose gikumpirma sa iyang management label nga PPL Entertainment human napalgan ang iyang lawas sud sa balay niya sa Quezon City sa Domingo, Marso 3, apan ang uban nga tinubdan nga nihangyo nga di sila panganlan niingon nga ang showbiz nga beterano mao rag namatay niadto pang Sabado, Marso 2.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Jaclyn Jose: Celebrities, industry figures pay tribute to a ‘true icon’

Ang iyang pagkamatay nisangpot sa pagbuhagay sa mga pahinungod gikan sa mga kauban niya nga mga celebrity ug mga filmmakers sa social media, diin daghan ang niila niya nga usa ka “true icon” sa industriya sa Philippine entertainment.

Ang aktor-TV ug film producer nga si Jo Macasa niadto sa iyang Facebook Page ug nishare sa iyang final nga pagkiistorya ni Jose, nga ang tinuod nga pangan kay si Mary Jane Guck, nga mo go sa usa girls’ night out unta to siya ni Jose para motan-aw og Hollywood movie sa mga sinehan.

“We had a good talk last Thursday and I was supposed to see you last night. I waited at the Cinema but you never came. And never will you return. Because the day that I was going to see you was the same day I lost you,” matud pa niya sa iyang Facebook niadtong Domingo.

“I will miss you so much, Tita Jane. Forever and ever my best actress, best ally, and best friend,” matud pa niya.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Jaclyn Jose nipanaw na sa edad nga 59; kalibutan sa showbiz nagbangutan

Samtang, sa iyang Instagram, si Dimples Romana nagpasalamat sa screen veteran sa tanan nga “laughter and lessons” nga iyang nakat-onan gikan ni Jose sa dihang nagsugod pa si Dimples sa showbiz.

“Lost another true icon. Tita Jane, I remember all the laughter and lessons you generously taught me as a young actor back when we were shooting ‘Minsan May Isang Puso’ in 2001 and for our ‘May Minamahal’ remake,” matud pa niya sa iyang post. “Mahal kita at laging yayakap ng mahigpit. You will never be forgotten.”

Basin Bet Pod Ni Nimo: Jaclyn Jose’s family believes no foul play in actress’ death – PNP

View this post on Instagram A post shared by Dimples Romana (@dimplesromana)

Si Kylie Padilla, nga kauban ni Jose sa series nga Bolera, nishare sa behind-the-scenes nga litrato niya nga makit-an nga pinangga kaayo nga gigakos kini ni Jose. Ang litrato nga gipost niya sa social media gicaptionan niya nga: “You will be missed.”

View this post on Instagram A post shared by k y l i e ☽◯☾ (@kylienicolepadilla)

Samtang si Cedrick Juan pod niingon nga nahinumduman niya nga magkatrabaho sila ni Jose niadtong 2014 kauban pa gyod nila ang screen veteran nga si Bembol Roco sa usa ka episode sa “Wish Ko Lang,” nga gipost niya sa iyang Instagram story.

“Ito ata ‘yung pinakamalapit na pagkakataon na nakatrabaho kita Ms. Jaclyn Jose. 2014 pa ito. Maraming salamat po sa talento, kontribusyon, at pagiging ikaw para sa mundo ng pag-arte. Rest in paradise, Tita Jaclyn,” matud pa ni Juan sa iyang IG post.

Si Gladys Reyes pod niingon sa iyang Instagram nga nashock siya sa pagkamatay ni Jose ug niingon siya nga silang duha ni Jose nakaagi og mga hagit sa kinabuhi sa tibuok nila nga mga career.

Niingon pa gyod siya nga ang pagkamatay ni Jose kay dako nga pagkawala sa tibuok entertainment industry.

“Salamat sa mga tips, pag-alaga mo sakin na parang ate kita talaga. Nabawasan na naman ng isang magaling at de-kalibreng aktor ang industriya. Mamimiss namin ang nag-iisang Jacklyn Jose,” matud pa niya sa iyang post.

View this post on Instagram A post shared by Gladys Reyes-Sommereux (@iamgladysreyes)

Si Entertainment publicist Noel Ferrer sa iyang Instagram post nivouch sa good character ni Jose samtang iyang ginote ang iyang maayo nga relasyon ni Ricky Lee, Chito Roño, ug Chanda Romero, nga apil sa pipila ka mga proyekto ni Jose.

View this post on Instagram A post shared by Noel Ferrer (@iamnoelferrer)

“My favorite movies of yours are: ‘Itanong Mo sa Buwan,’ ‘Private Show,’ ‘Misis Mo Misis Ko,’ ‘Macho Dancer,’ ‘Hati Tayo Sa Magdamag,’ ‘Minsan May Isang Puso,’ ‘Mulanay,’ ‘May Nagmamahal Sa Yo,’ ‘Masahista,’ and Patay Na Si Hesus,’” matud pa ni Ferrer.

Samtang ang mga anak ni Jose, ilabina ang kanhi aktres nga si Andi Eigenmann wala pa moissue og statement kabahin sa pagkamatay sa iyang inahan.