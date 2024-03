Jaclyn Jose nipanaw na sa edad nga 59; kalibutan sa showbiz nagbangutan

Nipanaw na ang premyado nga aktres nga si Jaclyn Jose sa sud sa ilang balay sa Quezon City.

Wa pay gipagawas nga mga detalye ang pamily ni Jaclyn kabahin sa tinuod nga hinungdan sa iyang pagkamatay.

Nipagawas hinuon og official statement ang talent management sa aktres nga PPL Entertainment karong gabii kabahin sa nahitabo.

“It saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jaclyn Jose (real name Mary Jane Guck).

“More details will be shared as soon as they are available.

“The Guck and Eigenmann families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jaclyn Jose and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her passing, and navigate these difficult times.”

Apan samtang gisuwat sa Bandera ang kini nga balita dunay niabot nga mga operatiba sa Scene of the Crime Operatives o SOCO sa maong lugar kung diin nakit-ang patay ang beteranang aktres.

Si Jaclyn Jose o Mary Jane Santa Ana Guck sa tinuod nga kinabuhi gipanganak niadtong Marso 16, 1964, sa Angeles City, Pampanga.

Nagsugod ang iyang showbiz career niadtong unang parti sa dekada 80 ug paspas siya nga naila sa iyang talento sa pag-arte. Sa pagagi sa nga tuig, nigawas siya sa daghan nga mga pelikula ug mga salida sa telebisyon.

Ang mga pipila niya nga mga pelikula apil ang “Private Show” (1985), “White Slavery” (1985), “Itanong Mo Sa Buwan” (1988), “Machete II” (1994), “Sarong Banggi” (2005), at “Ma’ Rosa” (2016). Sa telebisyon nigawas siya sa “The Legal Wife” (2014), “Maalaala Mo Kaya,” at “FPJ’s Ang Probinsyano.”

Ang iyang pagdala sa “Ma’ Rosa,” nga si Brillante Mendoza nga mao ang director maoy nihatag niya og Best Actress award sa Cannes Film Festival.

Si Jaclyn kay inahan pod sa aktres nga si Andi Eigenmann, nga nakauban pod niya sa uban nga mga proyekto niya.