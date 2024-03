Jaclyn Jose: Walay foul play sa pagkamatay sa aktres — PNP

Ang pamilya ni Jaclyn Jose wa makakita og bisan unsa nga foul play sa pagkamatay sa 59-anyos nga award-winning aktres, matud pa sa Philippine National Police (PNP) sa Lunes, Marso 4.

“The family is asking for privacy, and they believe that there is no foul play in her death. We are sympathizing with her family and friends,” matud pa saPNP spokesperson Col. Jean Fajardo sa sagul nga English ug Filipino sa usa a press briefing.

Wala noon hisgoti ni Fajardo ang hinungdan sa pagkamatay sa aktres, kini isip pagunderscore sa gusto sa pamilya nga gusto sa ila na lang o iprivate na lang nila ang mga butang kabahin sa pagpanaw ni Jaclyn Jose.

Ang pagkamatay ni Jose, nga ang tinuod nga pangan kay si Mary Jane Guck, gikompirma sa iyang management label nga, PPL Entertainment, human ang lawas sa aktres napalgan sa sud sa iyang balay sa Quezon City niadtong Domingo, Marso 3.

Apan ang ubang tinubdan nga nihangyo nga di na lang hisgotan ang ilang pangan niingon nga ang showbiz veteran mao rag namatay pa sa Sabado, Marso 2.

Sa sayo pa sa Lunes, pahinungod sa mga celebrity nibuhagay para ni Jaclyn Jose, kadaghanan niini gikan sa mga co-stars sa aktres, nga nidayeg niya sa iyang pagkaprofessional ug sa iyang pagkamalumo nga kasingkasing.

Sa social media, daghan ang niila niya nga usa ka “true icon” sa industriya sa entertainment sa Pilipinas.

Nagpasalamat si Dimples Romana sa screen veteran para sa tanan nga “laughter and lessons” nga iyang nakat-unan niya sa dihang nagsugod pa si Romana sa showbiz.

“Lost another true icon. Tita Jane, I remember all the laughter and lessons you generously taught me as a young actor back when we were shooting ‘Minsan May Isang Puso’ in 2001 and for our ‘May Minamahal’ remake,” matud pa niya sa iyang post sa Instagram. “Mahal kita at laging yayakap ng mahigpit. You will never be forgotten.”

Gisurvive si Jose sa iyang duha ka anak, ang iyang anak nga babaye nga si Andi Eigenmann ug ang iyang lalaki nga anak nga si Gwen Garimond.

Matud pa sa mga reports nga ang aktres nakit-an sa television series nga “Batang Quiapo” ug siya ang unang Filipino ug Southeast Asian nga nakadawat og Cannes Film Festival Award for Best Actress human nistarring kini sa “Ma’ Rosa” ni Brillante Mendoza.