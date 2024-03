Janella mirampa sa Asian Film Awards kauban si Thai actor Win Metawin

Mi-rampa ang Kapamilya actress nga si Janella Salvador sa red carpet sa 2024 Asian Film Awards (AFA) nga didto ipahigayon sa Hong Kong kauban ang Thai actor nga si Win Metawin.

Ang maong panagtigum ang nahimo nga host sa world premier sa ilang bag-o nga pelikula ni Win nga “Under Parallel Skies.”

Kini ubos sa direksyon ni Sigrid Bernardo.

ALSO READ: Janella Salvador and baby Jude go to Boracay

Makita ang mga bongga kaayo nga hulagway nga kuha sa maong panagtigum sa Instagram sa Star Magic.

“A cinematic milestone for Janella Salvador at the [sparkle emoji] 17th Asian Film Awards [sparkle emoji] in Hong Kong for the cross-border film ‘Under Parallel Skies’!” ang nakasuwat nga caption sa maong post.

Gipahibaw usab sa talent management arm sa ABS-CBN nga ipasalida sa duha ka lokal nga sinehan ang maong pelikula sugod karong Abril 17.

View this post on Instagram A post shared by Star Magic (@starmagicphils)

Sa lain nga gipost, gibandera usab sa Star Magic ang hulagway ni Janella kuban si Win nga murag og gatwinning pa sa ilang gisul-ob nga black designer clothes.

ALSO READ: Janella Salvador inaming nagtampo dahil hindi kasama sa cover ng ‘Star Magic 30’: Valid naman siguro…

“A film collab to remember for Star Magic’s Janella Salvador and Thai actor Win Metawin in ‘Under Parallel Skies’!” matud sa maong IG.

View this post on Instagram A post shared by Star Magic (@starmagicphils)

Sa milabay nga buwan gipagawas usab ang teaser sa ilang bag-o nga pelikula.

ALSO READ: Janella Salvador, Win Metawin’s movie to premiere at Asian Film Awards

Ang istorya nii naa ga sentro sa usa ka Thai bachelor nga mi-adto sa Hong Kong aron pangitaon ang iyang nawala nga inahan.

Didto na niya nakaila ang Pinay hotelier nga si Janella.

Masaksihan usab sa maong romantic film ang istorya sa paghinigugmaay og ang kapakyasan sa duha ka taw.

Si Win nailhan sa iyang pagbida sa Thai Boy Love (BL) series nga “2gether: The Series” niadtong 2020.

Gawas niini, kabahin usab siya sa Thai adaptation sa “Boys Over Flowers” niadtong 2021.

Sa laing bahin, si Janella usa sa mga inila nga aktres sa Philippine showbiz industry tungod sa iyang kalambigitan sa mga serye nga “Please Be Careful With My Heart”, “Wildflower”, “The Killer Bride”, ug ang “Darna” kung diin siya ang midala sa papel ni Valentina.