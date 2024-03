Lotto bettor nga 20 ka higayon nakadaug sa usa ka buwan gi-buking ni Tulfo

Kun si Senador Raffy Tulfo ang pasultihon, makaduda kuno kaayo nga ang usa ka taw hasta ka 20 makadaug og lotto sa sulod sa usa ka buwan.

Si Tulfo misulti niini human niya istudyohi pag-ayo ang listahan sa mga lotto winners nga gihatag sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

“’Yung PCSO nagbigay ho sa akin ng listahan. Ito nga po yung sinasabi ko. Medyo nakakataas ng kilay, mayroon doon na isang tao nanalo ng 20 times in one month. Mayroon du’n 10 times in one month,” matud ni Tulfo sa iyang interview sa DZBB niadtong Martes, Marso 12.

Dugang niya, “Well, siguro baka magkapangalan, pero, still, pare-pareho yung premyo ang pinanalunan. Paulit-ulit in one month. Lalong tumambak ang mga questions.”

Ang iyang gipasabot mao ang usa ka bettor nga hasta kapila na makadaug sa four-digit draw ug two-digit draw sa sulod sa usa ka buwan.

Miingon si Tulfo, kinsa mao usab ang nangulo sa imbestigasyon sa Senate Committee on Ways and Means sa mga lotto draws, nga ang iyang datus gikan mismo sa dokumento nga gihatag ss PCSO. Apil na niini ang ilang tax records ug ang listahan sa mga jackpot winners.

Apan mipasalig si Tulfo nga wala siyay plano nga ibandera sa publiko ang mga pangan sa mga mananaug.

Sa iyang bahin, si PCSO General Manager Mel Robles miasalig nga ila usab nga lili-on ang gipagawas nga obserbasyon sa Senador.

“I wouldn’t know. Ako, personally, hindi ko po tinitingnan iyon,” miingon si Robles sa usa ka interview.

“Pero I’ll check, I’ll look into that kung meron pong ganon, kasi hindi naman po kami tumitingin na niyan after namin maibigay, e. Puwede imbestigahan iyan. Di naman mahirap imbestigahan iyan, e.”

Padayon niya nga gipasalig ang kaligdong sa ilang mga lotto draws ug dili kuno kini mamahimo nga inato-on lang.

Sa iyang pagtambong sa senate hearing miingon usab siya, “We would like to assure you that you can never, never manipulate it. Even I can bet because it’s beyond me. Even if we wanted to, with the system we have, we cannot.”

Nagsugod ang pagduda sa kaligdon sa mga lotto draws human mag viral sa social media ang edited nga hulagway sa mga lotto winners apil na ang usa ka babaye nga taga Bulacan nga nakadaug kuno og P43.88 million sa 6/42 draw.

Giangkon sa PCSO nga edited ang maong hulagway para kuno ilang maprotektahan ang maong mamanaug.

Tungod sa maong hitabo, mipatawag dayon ang Senado og imbestigasyon aron matuki ang maong isyu.

