Balay sa international model nga si Cara Delevingne nasunog

Nasunog ang panimalay sa sikat nga international model ug aktres nga si Cara Delevingne nga naa mahimutang sa Los Angeles, California.

Maayo na lang kay didto sa laing nasud si Cara pagkahitabo sa sunog niadtong Sabado, Marso 16 (Manila time).

Busy karon si Cara tungod sa iyang theater debut sa London sa usa ka play nga may titulo nga “Cabaret” kun diin usa siya sa mga casts.

READ: Coming-of-age road comedy

Matud pa sa report sa Los Angeles Fire Department, didto magsugod sa likod nga bahin sa iyang two-storey house ang maong sunog.

Apil sa naugdaw sa sunog ang iyang attic.

Milanat ug duha ka oras una napawng sa hingpit ang kayo.

READ: Wildfire forces residents, celebrities to flee

Usa ka bombero ang nabalita nga gidala sa ospital og laing usa pa ang gitabang human sa minor smoke inhalation.

‘My heart is broken today’

Gipahibaw ni Cara ang pagkasunog sa iyang panimalay sa iyang Instagram Stories. Nag post usab siya og video diin makita ang mga fire trucks nga nagpundok sa gawas.

“Thank you from the bottom of my heart to all the firefighters and people that have showed up to help,” sey ni Cara sa iyang post.

READ: Jaya, family move into new home after house fire incident

Nag post usab si Cara og hulagway sa iyang mga iring nga nasalbar sa maong sunog.

“My heart is broken today. I cannot believe that life can change in the blink of an eye. Cherish what you have,” dugang niya.

Sa pagkakaron nagpadayon pa ang imbestigasyon aron sa pagtino sa hinungdan sa maong sunog.

Niadtong 2010 nagsugod ang kasikat sa 31 anyos nga si Cara sa fashion industry.

Gisulod usab niya ang showbiz industry ug naapil siya sa casts sa 2016 DC Comics film na “Suicide Squad” ug “Valerian and the City of a Thousand Planets” nga gipasalida sa 2017.

Niadtong 2022, naapil si Cara sa mga casts sa serye nga “Only Murders in the Building” kauban sila si Steve Martin, Martin Short ug Selena Gomez.

Ang iyang pinakauwahi nga proyekto nga gipasalida sa tuig 2023 mao ang “American Horror Story” sa FX.