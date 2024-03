Heart Evangelista gipili nga ifight gyod si Chiz sa iyang mga ginikanan: I chose the right person

Giangkon ni Heart Evangelista nga mas gipili niya ang iyang kaugalingon nga kalipay kay sa iyang mga ginikanan sa dihang nakigminyo siya ni Sen. Chiz Escudero.

Tungod niini, mao rag ang feeling niya nga mao rag imposible na sila nga magkauli sa iyang mga ginikanan mga si Reynaldo at Cecilia Ongpauco nga grabe ang dili paguyon niadto ni Sen. Chiz Escudero.

Apan lain pod ang gibati niadtong panahona sa senador tungod bisan pa sa mga intense nga nahitabo nila nga magtiayon sa mga ginikanan sa aktres kay nituo lang gihapon siya nga magkauli ra ang tanan – sa eksakto nga panahon.

Sa pagguest sa celebrity couple sa “Fast Talk with Boy Abunda” sa niaging Huwebes kay gipangutana sila kung unsa ang ilang nakat-unan sa pagkontra kaniadto sa ginikanan ni Heart ngadto ni Chiz.

“I knew from the beginning that it would be alright. It was just a matter of time. I believed in that, I was confident in that,” tubag pa sa senador.

Matud pod sa Kapuso actress nga, “Hindi ako naniniwala. Siya napakanormal ng buhay niya, ‘yung family setup, I feel like we have more of a complicated setup.

“So sa lahat ng pinagdaanan ko then with them, it was about my lovelife, it would always be complicated,” niingon pa si Heart.

Matud pa gyod niya nga, “So for me, parang hindi ko rin iniisip na magiging maayos. I just knew at the time, there’s a point in your life na kailangan mong piliin ang sarili mo and what makes you happy, because you’re the one who’s gonna live your life.”

“So, I really didn’t think that it would be okay, but I knew for me. And that eventually, our love story will tell them otherwise,” niingon pa ang aktres.

Sa pangutana ni Tito Boy nga ngano kahibawo si Chiz nga magkauli ra si Heart ug ang mga ginikinanan niini, “Siguro dahil mas matanda ako. Mas marami na akong nakita, nakilala.

“At siguro kasabay na rin at dala ng pananampalataya at paniniwala na wala ka namang ginagawang mali o masama, sa dulo ‘yun pa rin ang makikita nila,” matud pa sa politiko.

Nasabtan pod kuno niya ngano sobra ang pagprotect sa ginikanan ngadto ni Heart, “Yes. Overly protective and loving parents.”

Matud pa ni Heart nga nakasabot pod kuno siya kung diin gikan ang iyang nanay ug tatay, “I understood, but naisip ko noong time na ‘yun, it was my turn.

“I’ve given up a lot of people in my life in the past for their happiness. It was my time to be happy,” niexplain ang aktres.

Wa pod malinlang sa publiko nga grabe ang isyu kabahin nila ni Chiz ug sa mga ginikanan ni Heart nga maoy rason nga gidedma niini ang ilang kaminyoon niadtong 2015.

Sa pagkakaron kay maayo na ang relasyon sa ilang mga pamilya ug kamatuoran niini ang nanay ni Heart didto sa renewal of vows sa managtiayon niadtong niaging Pebrero.