Jhong Hilario gibandera ang song cover ni Sarina nga dunay 1.5M views na

Sa bata nga edad, mao rag usa na ka recording artist si Baby Sarina, ang 2-year-old baby sa TV host-actor nga si Jhong Hilario

Sa latest nga YouTube video, proud na proud kaayo nga gibandera ni Jhong ang kaugalingong rendition sa anak sa classic song nga “Fly Me to the Moon.”

Gicaptionan sa TV host nga, “Sarina’s first music video. She has been singing ‘Fly Me to the Moon’ since she was 1 year old.”

Parehas sa iyang daddy, bibo gyod kaayo si Baby Sarina ug feel na fell ang pagrecord sa paborito niya nga awit.

Makita pod nga enjoy na enjoy gyod ang tsikiting sa iyang gibuhat ug mao rag wala gyod maglisod sa iyang pagawit o pagkanta.

Sa panahon sa pagsulat niini, niabot na og sobra 1.5 million views ang naani sa song cover ni Baby Sarina.

Usa sa mga nibilib niya kay ang American content creator nga si Ovela nga gibandera pa ang iyang positive reaction sa maong video-sharing platform.

Para ngadto sa wa kaila ani ni Ovela, usa siya sa mga sikat nga music producer ug sound engineer gikan sa Canada nga duna nay 1.17 million subscribers sa YouTube.

“She is adorable. She is the cutest thing ever,” sey pa ni Ovela ni Baby Sarina.

Nipasabot pa gyod siya nga, “I mean this kid doesn’t even speak yet, she can’t even form words properly yet and she can sing incredible. She’s so lovely.”

“You know I feel like she’s going to be a very smart person,” matud pa niya.

Sa usa ka interview, nagpasalamat gyod og maayo si Jhong sa tanan nga nisupota sa iyang anak.

“Tumatayo ‘yung balahibo ko. Sobrang thankful, sobrang nakaka-amaze lang na at her young age marami na siya nai-inspire, marami na siya napapatawa, napapaiyak,” matud pa niya.

Nidugang pa gyod og sulti ang aktor nga, “Kumbaga ang dami na niyang followers. Sobrang blessed.”

Sa dihang gipangutana siya kung okay ra ba siya nga mag-showbiz si Baby Sarina sa umaabot nga panahon, nitubag si Jhong nga suportahan niya kini sa tanan nga butang o buhaton sa anak basta lang kuno mag-enjoy lang kini sa iyang gibuhat.

“Hindi natin alam, bigla na lang siya naging ganyan. I mean, bigla dumami yung fans niya sa tulong ng partner ko, si Maia kasi siya naman ‘yung kumukuha ng videos. Kung ano ‘yung mae-enjoy ni Sarina,” matud pa sa “It’s Showtime” host.