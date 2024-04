Liza Soberano spotted nga nag drive og luxury car nga tag P8.5M

Viral karon sa social media ang usa ka TikTok video nga nagpakita sa aktres nga si Liza Soberano nga nagmaneho og usa ka luxury car.

Gi-interview usab siya sa American internet personality nga si Daniel Macdonald nga mas nailhan nga si Daniel Mac.

Si Daniel nailhan sa iyang on-the-spot nga pagduol sa mga luxury car owners aron pangutan-on, “What do you do for a living?”

Ang iyang mga nahimo nga interactions sa kadalanan iyang ipakita sa YouTube, Facebook, TikTok ug Instagram.

Sa usa ka interview, makita si Liza nga nagmaneho og BMW I8 nga nagkantidad og $150,000 o sobra sa P8.5 million.

“Casually meeting the largest Filipino actress,” caption ni Daniel sa iyang video.

Sa pagsugod sa interview, iyang gipangutana si Liza, “What do you do for a living?”

Mitubag kini, “Oh! I’m an actress.”

“Actress? Like, in movies?” dugang nga pangutana ni Daniel.

Midugang si Liza, “Yeah. But a lot of my works are in the Philippines, so you probably don’t recognize me.”

Nangutana pag-usab si Daniel, “Do you have any life advice for people who are trying to get into acting?”

“Just be true to yourself and take risks,” sey ni Liza.

Sa wala pa mahuman ang ilang panag istorya, nangutana si Daniel kun unsa ang iyang poborito nga sakyanan.

“The Audi R8,” tubag ni Liza.

Usa ka adlaw human maupload ang video ni Daniel, nakakuha kini og sobra sa 1.2 million views.

Dunay mga Pilipino nga mi-post sa comment section aron sa pagpadayag kun unsa sila ka proud kang Liza.

Ania ang uban sa ilang mga kumento:

“That’s why she is so successful because she is true and taking risks for the better.”

“I’m surprised Liza knows and has a great taste on cars [Philippine flag, fire emojis”

“LIZA SOBERANO IS SO GORGEOUS AND KIND!!!”

“Liza Soberano is sooooo Pretty [happy face with hearts emojis]”

“Nice Liza, she’s always awesome and she is humble as well.”