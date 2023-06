JK Labajo inalok ng ‘shot puno’ ng netizens, may patutsada: Ang universe nga naman

TRENDING ngayon ang singer at composer na si JK Labajo matapos ang “soft launching” ni Maureen Wroblewitz sa taong nagpapasaya ngayon sa kanya.

Kasabay kasi ng pagpe-flex ng dati niyang karelasyon sa kanyang mystery lover boy ay ang cryptic post ng singer sa kanyang Facebook page.

“Hahahahahaha ganun pala pakiramdam,” saad ni JK.

Dagdag pa niya sa comment section, “Sumakto pa sa song na ire release namin this Friday. Ang universe nga naman talaga.”

Ang titulo ng bagong ilalabas na kanta ni JK ay “May halaga pa ba ako sa ‘yo?” na patungkol sa isang taong ibinigay ang lahat sa taong minamahal pero napunta lang sa wala.

Nag-post rin ito ng larawan kung saan makikita ang titulo ng bagong kanta at may caption na “haha tara inom tayo mamayang hating gabi.”

Agad namang sinakyan ng netizens ang trip ni JK at ipinaramdam sa binata ang kanilang pagmamahal sa comment section.

“Tara shot puno na. beer lang muna tayo tipid muna ako pare,” saad ng isang netizen.

Comment naman ng isa, “Yes meron kang halaga lalo na sa totoong nagmamahal sayo. Wag mo na antayin yung nang iwan sayo. Pag may nawala may bagong dadating na the beat para sayo. Next gawa ka kanta. ‘Bagong pag asa bagong ako.ang halaga ko’. ilove you JK!! My favorite.”

“Masaya yan tapos may gitara kakanta ng mga hit songs mo.. at sangkatutak na kwentuhan tawanan at iyakan.. Youll get by. Praying for your healing [red heart emojis] more songs please,” sey naman ng isa.

Matatandaang June 2022 nang maghiwalay sina JK at Maureen.

“Magka-ibigan na ngayo’y matalik na magkaibigan. Lagi mong tandaan na kahit pagbaliktarin mo man ang mundo, kahit saang lupalop man ng kalawakan, ikaw parin ang nagiisa kong buwan,” caption ng singer na kinukumpirma ang kanilang paghihiwalay ng beauty queen.

