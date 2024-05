Clint Bondad, Tom Rodriguez gi-intriga; mga Marites na ukay

Nagkagubot ang mga Marites sa ilang nakita sa Instagram account sa hunk model nga si Clint Bondad.

Usa ka taw na lang ang iyang gi-follow sa Instagram og kini mao ang Kapuso actor nga si Tom Rodriguez.

Daghan ang mi-kumentaryo sa maong isyu human gi-bandera sa usa ka netizen sa X (kanhi Twitter) niadtong adlaw nga Martes, Mayo 21, nga duna siyay nabantayan nga “something” sa Instagram account ni Clint.

Gi-post niya ang screenshot sa IG page ni Clint uban ang caption nga, “Just in: Clint Bondad is only following Tom Rodriguez on Instagram, no one else.”

Sa pagkakaron, dunay 618, 000 followers ang Instagram ni Clint apil na niini si Tom. Apan ang gikahibudngan sa kadaghanan kun ngano na usa lang ang iyang gi-follow, si Tom.

Nanggawas karon ang nagkalain-lain nga hungihong sa bag-o nga paandar ni Clint.

“OMG ka marse. Hahaha! What’s the tea? Char!” sey sa usa ka X user.

Mitubag ang netizen nga nagpost sa screen shot, “Catriona ang peg mader. Ganyan siya kay Cat dati diba charot.”

Ang “Catriona” nga iyang gihisgutan mao si Miss Universe 2018 Catriona Gray na kanhi karelasyon ni Clint. Miabot sa unom ka tuig ang ilang relasyon una sila magbuwag niadtong 2019.

Nalink usab si Clint sa Thai transwoman billionaire ug Miss Universe Organization owner nga si Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip.

Ania ang uban pa nga kumentaryo sa mga Marites:

“Kung kani-kaninong buhay sumusulpot ‘tong si clint bondad.”

“Just in: Clint Bondad is following Tom Rodriguez on Instagram. He is the only person he is following. Sana all isa lang fnofollow.”

“Clint Bondad is following Tom Rodriguez on Instagram. He is the only person he is following. Plss ayaw ko mag overthink.”

Wala pay giluwatan nga statement sila si Clint ug Tom sa pagsuwat ning maong balita.