Millie Bobby Brown gikasal na kang Jake Bongiovi

Gikasal sa usa ka ‘low-key” ceremony ang celebrity couple nga sila si Millie Bobby Brown ug Jake Bongiovi.

Migawas ang balita sa ilang kasal sa international media outlets nga People ug The Sun niadtong Biyernes, Mayo 24.

“Millie and Jake quietly said their vows in America last weekend,” matud pa sa usa ka unnamed source nga mipahibaw sa maong balita sa The Sun.

“It was a very low-key, romantic affair with their closest family with them as they said their vows,” dugang pa niini.

Miingon ang maong source nga nag plano usab ang 20 anyos nga “Stranger Things” actress ug ang 22 anyos nga si Jake, nga anak sa rock legend nga si Jon Bon Jovi, ug mas bongga nga seremonya sa dili pa mahuman ang 2024.

“But now they have legally married and done all the paperwork.”

Intimate wedding

Ang ilang intimate wedding gitambungan sa ilang mga ginikanan. Apan wala pay giluwatan nga opisyal nga pamahayag sila si Millie ug Jake kabahin sa ilang kasal sa pagsuwat ning maong balita.

Sila si Millie ug Jake nagkita ug nagkahigugmaay niadtong 2021 pinaagi sa Instagram.

Matud sa aktres nga nagsugod sila isip managhigala una sila nagdate sa susamang tuig.

Ilang gipahibaw ang ilang engagement niadtong Abril 2023.

Mipagadayag sa iyang kalipay ang amahan ni Jake nga si Jon Bon Jovi. Nagkanayon usab siya nga dili importante ang edad basta makita na sa usa ka taw ang insakto nga pares para kaniya.

“I think that would be my advice really, is growing together is wise. I think that all of my kids have found the people that they think they can grow together with. And we like them all,” dugang pa niya.