Ria Atayde mabdos sa unang anak nila ni Zanjoe Marudo

Karong Father’s Day, proud kaayo nga gibandera ni Ria Atayde nga mabdos siya sa unang anak nila ni Zanjoe Marudo.

Gipahibaw ni Ria ang iyang pagmabdos pinaagi sa usa ka Father’s Day message alang kang Zanjoe nga iyang gipost sa iyang Instagram karong adlaw nga Domingo, Hunyo 16.

Makita usab sa maong post ang mga hulagway gikan sa ilang beach getaway. Sa usa sa mga litrato, makita ang baby bump ni Ria.

READ: Zanjoe Marudo, Ria Atayde gikasal sa usa ka pribado nga seremonyas

“To the dad you already are and the dad I know you’ll be. Love you @onlyzanjoemarudo, so excited for this new chapter with you. Happy first Father’s Day,” sey ni Ria sa iyang IG post.

View this post on Instagram A post shared by Ria Atayde (@ria)

Daghan ang mipadayag sa ilang kalipay ug mipaabot sa ilang congratulatory messages human nila mabasa ang post ni Ria. Apil na niini ang ilang mga higala nga celebrities nga sila si Jason Abalos, Yam Concepcion, Cassy Legaspi, Rachel Peters, Marlo Mortel, Debs Garcia, Alex Diaz ug Eula Valdez.

Apan wala na hisguti ni Ria sa iyang post kun pila na ka buwan na siya nga gisabak.

READ: LOOK: Ria Atayde hugs, kisses Zanjoe Marudo in birthday photos

Tulo na ka buwan ang milabay human sila magminyo ni Zanjoe sa usa ka civil ceremony sa Quezon City niadtong Marso.

Nanggawas ang pagduda nga basin og mabdos si Ria human ipahibaw nila ni Zajoe ang ilang engagement niadtong Pedrero.

Apan gi klaro sa igsoon ni Ria nga si Gela nga dili mabdos ang iyang ate.