Zanjoe ug Ria engaged na: 'Forever sounds good... and tastes even better!'

Mi-desisyon ang manag-uyab nga sila si Zanjoe Marudo ug Ria Atayde nga dalhon na sa next level ang ilang relasyon.

Gipahibaw sa duha sa ilang Instagram account ang ilang engagement karong adlaw nga Martes, Pebrero 20.

“Forever sounds good,” caption ni Ria sa iyang IG post nga iyang giubanan og hulagway nila ni Zanjoe.

Mitubag ang aktor sa comment section, “And tastes even better.”

Gibandera usab ni Zanjoe ang sweet photo nila ni Ria sa iyang Instagram stories kun diin makita nga gi sul-ob sa aktres ang iyang engagement ring kauban ang caption nga, “Hi fiance.”

Mibaha ang mga pahalipay para sa duha gikan sa ilang mga celebrity friends ug sa mga netizens.

“Ily both! Congrats and best wishes, Z and Riri!” say ni Janine Gutierrez.

Si Angelica Panganiban miingon, “Ayaaaaan na!”

“OMG!!!!! My heartfelt congratulations go out to the both of you. God bless you,” matud ni Gary Valenciano.

“Yaaaay love you guys!” dugang ni Maine Mendoza.

View this post on Instagram A post shared by Ria Atayde (@ria)

Si Iya Villania midugang, “Aww congrats you guys.”

Gi-kumpirma ni Zanjoe ang ilang relasyon ni Ria niadtong Enero sa milabay nga tuig human sa pila ka buwan nga pag date.

Sa usa ka interview, miingon si Ria nga feeling blessed and thankful kaayo siya sa pag-abaot ni Zanjoe sa iyang kinabuhi.

“I’m very happy right now. I’m in a relationship where I feel valued and where there’s so much mutual respect, mutual admiration.”

“I actually don’t know how we started. Ha-hahaha! We’ve been friends kasi for so long. Basta it started around last year, and we made it official last year din, in 2022,” dugang ni Ria sa dihang gipangutana siya kun giunsa pagsugod sa ilang love story.

RELATED STORIES

LOOK: Ria Atayde hugs, kisses Zanjoe Marudo in birthday photos

Ria Atayde on her relationship with Zanjoe Marudo: ‘There’s so much mutual respect, mutual admiration’

Joshua Garcia to Ria Atayde: ‘Happy Birthday rumored girlfriend’