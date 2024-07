Shaila Rebortera engaged na, Rob Gomez nganga

Engaged na ang beauty queen nga si Shaila Roberta, kinsa milugwa sa milabay nga tuig aron ipahibaw sa publiko nga aduna silay anak sa Kapuso actor nga si Rob Gomez.

Sa iyang Instagram, gibandera sa Miss Multinational Philippines 2021 ang maayo nga balita nga iya pang giubanan og hulagway nila sa iyang non-showbiz fiancé nga si Luigi Agtoto nga chief executive officer sa Cebu-based jeweler nga Gold Crafts.

”I found the one my heart loves,” sey ni Shaila sa iyang caption with matching white heart ug diamond ring emojis.

Nahitabo ang wedding proposal ni Luigi sa Shibuya Sky, usa ka sikat nga observatory facility sa Japan nga dugukon gyud sa mga turista nga gusto nga molantaw og unsa kanindot ang Tokyo.

Makita sa post ni Shaila ang usa ka hulagway kun diin miluhod si Luigi aron pangayoon ang iyang tam-is nga “Yes!” Sa laing litrato, makita nga naggakos sila ug background nila ang Shibuya Sky.

‘I’m sorry for hurting you babe’

Kun mahinumduman, mi-react si Shaila sa interview ni Rob sa “Fast Talk with Boy Abunda” kun diin miingon ang Kapuso actor nga single siya. Ang maong interview nahitabo samtang nagpadayon ang Kapuso series nga “Magandang Dilag” kung diin kauban ni Rob si Herlene Budol.

Mi-post usab si Shaila og mga litrato sa social media kun diin makita nga dunay bun-og ang iyang bukton.

Human sa pila ka adlaw, mipagawas si Rob og mga litrato kauban si Shaila nga mura og gusto niya nga ipakita sa publiko ang iyang pagpangayo og pasaylo.

Sa usa ka Instagram post miingon si Rob, “Im sorry for hurting you babe. I love you so much. Im sorry for all the pain and hurt that i caused.”

“For raising my voice. For not being honest and not reassuring you that I am yours.”

“It pains me so much not being with you and our daughter. I never wanted this to happen. And its all my fault. You are important to me. I miss you and Amelia so much! Im still here,” dugang niya.

Niadtong December 25, 2023, nagpakita usab si Rob og mga hulagway nga gikan sa bunyag sa ilang anak nga si Amelia.

Apan human sa pila ka semana, nanggawas ang mga private message kuno nila sa iyang mga co-stars sa “Magandang Dilag” nga sila si Herlene ug Bianca Manalo.