Baby boy ang una nga anak nila ni Ria Atayde ug Zanjoe Marudo

It’s confirmed! Baby boy ang mamahimong una nga baby sa celebrity couple nga sila si Ria Atayde ug Zanjoe Marudo.

Kini ang gipahibaw sa ilang suod nga higala nga si Liza Diño.

Sa iyang Instagram account, mi-post si Liza og mga litrato gikan sa bag-o lang nahuman nga baby shower para sa ilang first baby.

Nahisgutan usab niya nga magpareha unya og birth month ang ilang baby ug ang iyang bana nga si Ice Seguerra.

“(I)t’s a boy for our baby sister @sophia atayde patay ka birth month ni Ice magiging birthday mo. Goodluck. Hahaha. Lab yu sis,” caption ni Liza sa iyang IG post.

Sa milabay nga Hunyo, atol sa kasaulogan sa Father’s Day, gibandera nila ni Ria ug Zanjoe sa madlang people nga hapit na moabot ang ilang una nga baby.

Uban sa maong announcement, nag post usab sila og mga hulagway gikan sa ilang beach outing diin makita na ang baby bump ni Ria.

“To the dad you already are and the dad I know you’ll be. Love you @onlyzanjoemarudo, so excited for this new chapter with you (white heart emoji). Happy first Father’s Day!” sey ni Ria sa maong IG post.

Gikasal ang celebrity couple niadtong buwan sa Marso pinaagi sa usa ka civil ceremony nga gisaksihan sa ilang mga pamilya og suod nga higala.