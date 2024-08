Jose Mari Chan nihilak nga nikanta sa Christmas hit, netizens nabalaka 

Ang bag-o lang nga emosyonal nga performance ni Jose Mari Chan sa “Christmas in Our Hearts” nitrend online bisan wala pa ang “ber” months. Kini ilabi na nga gitudlo sa mga netizen kung unsa ka mahinungdanon si Chan sa role niya sa panahon sa Pasko sa mga Filipino.

Sa video nga gipost sa TikTok, nga karon naa nay 2.1 million nga mga view sa pagsulat ani, si Chan nihimo og sayo nga appearance usa pa magsugod ang panahon sa Pasko o Christmas season ug siya nakahilak sa maong pagperform sa iyang hit nga “Christmas in Our Hearts.” Didto kini nahitabo sa usa ka bag-o lang gihold nga event.

Sa maong event, gikanta pod niya ang uban niya nga mga hit nga “Beautiful Girl” ug “Please Be Careful With My Heart.”

Apan ang emosyonal nga performance ni Chan mao rag nakapabalaka sa uban nga mga internet user.

Pero ang uban nila nipahayag og appreciation para sa beterano nga singer, diin gihisgotan nila kung giunsa ni Chan og himo nga usa sa mga simbolo sa Pasko sa nasud.

“Lord, Salamat sa buhay ni (thank you for the life of) Jose Marie Chan. He is a big factor in our childhood and Christmas as well,” matud pa sa usa ka netizen.

“Napakaswerte ng generation natin kase inabot natin sya (Our generation is lucky because we were able to reach him). Imagine the next generation? All they will hear are the stories about how Jose Mari Chan is one of the symbols that the holiday season is here,” niingon ang usa pa gyod ka netizen.

“Matanda na si Jose Mari Chan (he is old already). It means matanda na din tayong batang 90’s (meaning us 90’s kids are old as well). Ang bilis ng panahon (time flies). Ganun lang pala lilipas ang panahon, noh? (Is that really how time passes?), ” matud pa sa usa nga TikTok user.

“Nanood lang din ako, pero naiyak din ako! (I was just watching, and yet I cried too.) The best talaga ang mga Christmas songs ni Mr. Jose Marie Chan! (His songs are the best)” niingon pod ang usa pa ka online user.

“Mas manibago tayo pag wala na JMC na kakanta ng Christmas song, kaya i-appreciate natin siya (it will be a different feeling once JMC is gone, so we better appreciate him now.)” matud pa sa usa ka fan.

Tungod sa contribution niya sa local music industry, ang 79 anyos nga si Chan sa di pa lang dugay ginominate sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry (FFCCCI) isip usa sa mga national artists sa nasud.

Si Chan una nga ginominate sa 2022 sa mao usab nga organisasyon, kay niaffirm sila nga ang Filipino-Chinese singer “long overdue to be a national artist given that his songs aren’t just for the elite and everyone has been inspired by him.”

Sa nanlabay nga mga katuigan, si Chan nakadawat og daghan nga mga Awit Awards sa lain-laing mga category sama sa Best Christmas Recording, Album of the Year, ug Best Jazz Recording.

Sukad pagrelease sa iyang debut album nga “Deep in My Heart,” niadtong 1969, ang Hari sa Philippine Christmas Carols, nakahalin na og mga milyon milyon nga mga kopya sa iyang mga album ug usa siya sa mga best-selling Filipino recording artists of all time.