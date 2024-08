Eraserheads: Sa graduation nga wa nila nasinati

Usa ka medal nga nagbitay sa ilang liog, ilang mga hinigugma malipayon nga nilantaw nila, si Ely Buendia, Raymund Marasigan, Buddy Zabala ug si Marcus Adoro nagbarog sa stage nga dako kaayo og ngisi sa ilang mga nawong, mao ra ba’g mga estudyante sa eskuylahan sa graduation day.

Ang upat ka mga musikero, nga nagkakita ug nitukod sa iconic rock band nga Eraserheads sa awahi nga Bahin sa 1980s, way mga diploma nga mapakita nila sa ilang panahon sa University of the Philippines (UP) didto sa Diliman. Mao ni ang gisulti ni Marasigan nga gipaagi lang niya sa usa ka pasi-aw.

Apan niadtong Agosto 20, didto sa UP Executive House, nakasinati sila kung unsa gyod ang bation kung makakupot og usa diploma, ug di man gani mas importante pa niini, ang paghatag nila og Gawad Oblation.

Gihatagan ug gipasidunggan ang Eraserheads nga

mao ra sag parehas sa makadawat sila og diploma.

“For ‘indelibly shaping the soundscape and spirit of Filipino pop culture.’” Mao kini ang rason ngano gipasidunggan ang grupo sa mga musikero.

Human gitaud ni UP President Angelo Jimenez ang prestihiyoso nga medal ngadto ni Marasigan, malipayon ang drummer nga niisa sa iyang kumo isip simbolo sa kadaugan. Di gyod siya mailhan nga gikulbaan diay siya niadtong higayona.

Extraordinary service

“Kinakabahan ako—sh*t!,” matud pa ni Marasigan nga nipahinungod sa “unexpected honor” ngadto sa iyang mga ginikanan nga nipadayon nga nisuporta niya bisan pa nga wa siya “makahatag og diploma” ngadto nila.

Human sa maong event, nisuwat siya sa Instagram nga: “Parang grumadweyt na rin kami ngayon.”

“So, this is how it feels to graduate. Heart bursting… I look far away, imagining that my parents beaming proudly at me,” Zabala, ang bahista sa maong banda, nisuwat sad didto sa Instagram.

Ug samtang nipose nga kuyog silag upat para sa mga photos, niawhag si Marasigan sa iyang mga kabanda nga ilang paakon ang ilang mga medals para sa camera nga mao ra sila og mga atleta didto sa podium sa Olympics.

Gilaunch niadtong 2017, ang Gawad Oblation kay “the highest distinction UP can bestow” sa mga nakabuhat ug padayon nga nibuhat og “extraordinary service with or in the name of the university.”

Ang titulo gitugyan ngadto sa mga indibidwal o mga organisasyon nga niexcel sa mga field sa research, education, creative production, public service ug volunteerism, taliwala sa uban pa.

Real deal

Ang Eraserheads mao ang una nga pop music act o mainstream nga celebrity, nga gihatagan niini nga pasidungog, matud pa ni Jimenez ngadto sa Inquirer.

Gihulagway niya ang banda nga usa ka “cultural icon” nga nitabang og nidefine sa musika ug mga pagkatawo sa usa ka henerasyon.

“Through songs, they voiced out our struggles and hopes,” matud pa niya.

Ang malungtaron nga musika, nga wala lang damha nga nahimong usa ka soundtrack, dili lang sa kinabuhi sa mga estudyante sa UP kung dili man gani sa mga Filipino.

Ang citation sa maong award nicredit sa Eraserheads nga usa ka industry game changer nga niingon pa nga “captured zeitgeist of the 1990s.”

“It wielded its artistry, not only to entertain, but to ignite change … leaving an indelible imprint in the culture consciousness of Filipinos,” matud pa sa citation sa maong award.

Sa iyang testimonial, Robin Rivera, usa ka retired humanities professor ug usa ka musikero, niasoy giunsa nila pagkakita sa maong banda sa pagsugod pa niini, ug giunsa niya pagtabang ang mga batan-on nga mga artista sa musika sa pagrecord sa karon nga legendary demo tape nga “Pop U” nga didto nila girecord sa faculty studio sa university sa Mayo 25 ngadto sa 26 sa 1991.

Potential

“Whatever happens to them, at least they would have some sort of documentation of their youth,” matud pa ni Rivera, nga nagsilbi nga mentor sa maong banda.

“But while their eventual stardom was unexpected, it wasn’t altogether surprising because I know their songs were the real deal,” matud pa niya.

Nailhan na niya ang potential sa grupo sa panahon nga nadungog niya ang mga sample sa bedroom-recorded compositions ngadto sa C-60 cassette nga gihatag niya ni Marasigan.

“The songs were dripping with originality, wit, colloquialisms, imagery and intensity wrapped up in the language of their generation,” matud pa ni Rivera.

Si Rivera mopadayon nga moco-produce sa debut album sa Eraserheads, ang “Ultraelectromagneticpop!” ug moproduce sa unom nga sunod-sunod nga mga album sa banda.

“To their fans, they will always be remembered as smart, clever and pilyo college dormers, who wrote catchy narratives and situational songs sung by the voice of the everyman,” matud pa niya.

“But beyond that, I know them to be dedicated artists who audaciously bucked the trends of the limiting and, at times, oppressive world of pop culture,” niingon pa si Rivera.

Ang musika sa grupo — ilabina kaning ilang unang tulo ka mga album, “Ultra…,” “Circus” and “Cutterpillow” — kay kabahin sa ilang kinabuhi sa UP. Lain-laing mga bahin ug detalye nga mahitabo lang sa unibersidad ug ang ilang kultura naimmortalize sa ilang mga awit, sama sa Kalayaan Residence Hall sa “Minsan” ug ang paborito nga Casaa food court sa “Shirley.”

Tungod niini, ang grupo di makapugong nga molantaw ug mohinumdum sa ilang mga nasinati nga nipakita sa ilang pagshare sa ilang mga istorya sa ilang mga trabaho sa nagsugod pa sila.

Malipayon nga nipakpak ang mga panon sa katawhan samtang nihisgot si Adoro kabahin sa “lambingan” sa Lagoon, ang malipayon nga mga gabii nga nasinati nila sa Sunken Garden ug ang mga ngitngit nga mga eskina sa Beta Way nga motabok ngadto sa Academic Oval.

“It’s in UP that we experienced real freedom—freedom to choose, express and follow our voices,” matud pa sa gitarista sa iyang speech.

Si Zabala nga taga Zamboanga City nakakita og “a home away from home” sa UP.

“It’s where it all began. My world expanded, or rather, exploded. The place gave us many unforgettable experiences—countless of which made their way into our songs,” matud pa niya.

Tribute

Si Buendia kanunay nga gusto gyod moistorya sa usa ka podium ug gisiguro niya nga di niya mamiss ang oportunidad.

Sama sa usa ka modelo nga estudyante sa usa ka batch nga nideliver sa iyang valedictory address, si Buendia nihatag sa iyang heartfelt tribute ngadto sa UP, diin misilbi nga usa ka stage sa maong grupo, nga ilang playground ug testing ground nga all in one.

“This was where ideas were born, dreams were nurtured … where our music found its voice. We learned the power of creativity and freedom of expression that would later define who we are later as artists,” matud pa sa lead vocalist sa Eraserheads.

Sa iyang pagtunod sa sud sa campus nakabuhat og mga images sa ilang mga kahigalaan nga naporma sud sa mga classroom, ang di maihap nga mga oras sa gabii diin ang banda nagsuwat ug nagdamgo ug ang komunidad nga nituo sa ilang musika bisan pa nga wa pa gyod kini nila matuohi.

Labaw sa tanan iyang giemphasize nga ang kinabuhi nila sa UP nitudlo kaniya ug sa iyang mga kabanda “how to question, challenge and speak out.”

“The spirit of social engagement, the pursuit for truth, and the commitment to social responsibilities are values we have carried with us in our journey,” matud pa niya.