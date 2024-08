Gerald nagselos ba sa Joshlia? Kung way gibati, weird na, apan…

Nahug og namakak kuno ang Kapamilya actor nga si Gerald Anderson kung isulti niya nga wa siyay nabati nga “something” sa pagbalik og pares nila ni Julia Barretto ug ni Joshua Garcia.

Daghan man god ang nacurious nga mahibaw-an kung unsa ang gibati ni Gerald nga successful sa takilya ang pagbalik og pares sa iyang girlfriend nga si Julie ug sa ex-boyfriend niini nga si Joshua.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Gerald nagselos ba sa JoshLia? ‘If walang feelings, weird yun, pero…’

Gerald walang selos sa balikang JoshLia: Marami silang mapapasayang fans

Gerald Anderson sa truce nila ni Julia Barreta ug Bea Alonzo: ‘Time heals’

Matud pa sa hunk actor nga 100 percent ang pagsuporta niya ni Julia sa iyang latest movie nga “Un/Happy for You,” diin kapares niya og balik si Joshua. Ug ang balita pod nga nikita ni ang ilang salida og P320 million sa takilya.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“Super proud! It’s good for the industry; it just shows that when the project is good, people will watch it,” matud pa ni Gerald didto sa ABS-CBN diin dunay pagtapok ug giannounce nga dunay bag-o nga teleserye nga ginganlan og “Nobody” ang actor.

Sa dihang gipangutana ni siya kung nakafeel ba siya og selos o pangabubho sa dihang gihimo ang reunion movie sa JoshLia, nihatag og tinuod nga tubag ang aktor.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Coco, Lovi parehong nadala sa kissing scene: ‘Nu’ng naramdaman na namin ‘yung music habang sumasayaw kami, nagdire-diretso na!’

Jericho giharanahan si Pilita Corrales, gidawat na sa pamilya ni Janine

“Ganito lang ‘yun, if walang feelings, siguro medyo weird yun, right? Sabi ko lang parang ganu’n nature of work natin talagang awkward eh, it’s really awkward, but you know at the end of the day, I’ve been in that situation.

“Marami sila napasaya na fans. ‘Yung feelings na ‘yun it takes a backseat. You wanna be professional for them, support her. At the end of the day she’s the person I care about,” matud pa niya.

View this post on Instagram A post shared by Julia Barretto (@juliabarretto)

Samtang sa laing bahin, excited si Gerald nga mag-shooting para sa latest serye niya nga “Nobody” nga maoy magsilbi nga comeback project niya sa ABS-CBN, ilawom sa JRB Creative Production.

Duha ka tuig pod nga wa nalantaw si Gerald sa mga Kapamilya viewers. Mao nga siguro karon pa lang giatngan na sa iyang mga supporters ang iyang pagbalik sa primetime.

Kuyog niya sa “Nobody” si Jessy Mendiola nga nibalik pod sa pag-arte human nilabay ang taas taas nga panahon. Si Benedict Mique ang modirect sa maong serye. Si Mique ang nagdirek sa hit Netflix nga movie nga ang “Lolo and The Kid.”