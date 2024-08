Jericho giharanahan si Pilita Corrales, gidawat na sa pamilya ni Janine

Usa ang Kapamilya actor nga si Jericho Rosales sa mga bisita sa ika-85 nga kasaulogan sa adlaw nga natawhan sa OPM icon ug veteran actress nga si Pilita Corrales.

Nakit-an ang uban nga nahitabo sa kasaulogan sa birthday sa beteranang singer-actress ug gitawag nga Asia’s Queen of Songs didto sa Instagram page ni John Nite.

Siyempre, didto pod si Jericho tungod giimbitar ug gipakuyog siya sa iyang girlfriend nga si Janine Gutierrez, nga usa sa mga apo ni Pilita.

Sa mga pipila ka mga litrato nga gishare ni John Nite sa Iyang IG account nga mga nakuha sa 85th birthay ni Miss Pilita kay makit-an didto ang pakig-bonding ni Echo sa pamilya ni Janine.

Giharanahan pa sa aktor si Miss Pilita ug giawit niya ang “Change The World” nga usa sa mga original classic hits ni Eric Clapton.

“It’s an honor to be here. I am going to sing a song for you, it’s called ‘Change The World’ because my mother sings your songs and Janine knows about this,” matud pa ni Jericho sa Lola ni Janine usa pa siya niawit o nikanta.

Gawas pa ni Echo, ang pipila pa ka mga bisita sa kasaulogan ni Pilita kay sila si Martin Nievera, Gary Valenciano ug si Dulce.

Sa di pa lang dugay kay gibandera nila ni Jericho ug Janine nga exclusively dating na kuno sila. Gihulagway pa sa aktor ang kinamagwangan nga anak ni Lotlot de Leon isip “amazing person, very sweet, very kind, very funny, and very dedicated, good actress.”

Sa usa ka interview ni Janine, napangutana ang dalaga kung unsa ang masulti niay sa mga pagdayeg nga gihatag sa iyaha ni Jericho Isip tao ug isip usa ka aktres.

“That’s sweet to hear and I am super excited to work with him. Siyempre lahat naman tayo hinahangaan natin siya bilang artista,” matud pa ni Janine.

Ug kabahin pod sa ilang pagkaclose, niingon si Janine nga, “He’s really nice and funny and sobrang okay siyang kausap.

“Of course, everybody knows he’s such a good actor and na-enjoy ko din yung mga eksena namin together which is funny cause most of the scene we taped nagaaway kami.

“Masaya na off camera, it’s the opposite. I think he’s great. It’s been fun getting to know and hanging out with him outside of work. Masaya naman,” matud pa sa dalaga nga ang gipasabot kay ang bag-o nila nga teleserye.