Charlie Puth, Paris Hilton nihinumdum ni Liam Payne

CEBU CITY, Philippines– Human sa kalit nga pagpanaw sa usa ka British singer ug usa sa mga miyembro sa sikat nga boyband nga One Direction nga si Liam Payne, gasunod sunod pod ang mga mensahe nga pahisubo gikan sa iyahang mga kauban sa industriya.

Pipila sa mga artista nga mipadangat sa ilahang pahisubo mao sila Charlie Puth ug Paris Hilton.

Ang singer nga si Puth mipost sa iyahang mensahe sa Instagram diin mi ingon kini nga di gyud siya makatoo sa maong balita nga mi panaw na si Payne.

BASAHA POD NI:

One Direction’s Liam Payne falls to death at Argentina hotel

Nostalgic One Direction songs we’ll never get tired of listening to

Sigon usab niya nga buotan si Payne permi kaniya.

“I’m in shock right now. Liam was always kind to me. He was one of the first major artists I got to work with. I cannot believe he is gone,” ingon si Puth.

Ang “One Call Away” nga singer mi upload og hulagway nila ni Payne nga gi caption-an niya og, “I am so upset right now. May he rest in peace.”

Adtong 2017 gi suwat ni Puth ang kanta ni Payne nga “Bedroom Floor.”

Ang socialite nga si Paris Hilton sa X mi padangat sa iyahang pahisubo.

“So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing. Sending love and condolences to his family & loved ones. RIP, my friend,” ingon ni Hilton.

Ang inahan ni Harry Styles nga si Anne Twist mi post sa iyahang Instagram account og usa ka broken heart nga emoji nga aduna’y caption nga “Just a boy.”

Usa sab sa mga igsoon ni Zayn Malik ang mi post sa iyahang reaction kabahin sa pag pan-aw ni Payne.

“Literally heartbroken. RIP. I have no words [crying, sad, heartbroken emojis],” ingon ni Waliyah.

Si Zayn Malik ug Harry Styles duha sa mga ka banda ni Payne sa One Direction.

BASAHA POD NI:

Charlie Puth, Paris Hilton pay tribute to Liam Payne

Liam Payne’s last posts, interaction with fans were ‘joyful, lovely’ before death

Si Payne, 31, namatay human kini ma tagak sa third floor sa usa ka hotel sa Buenos Aires, Argentina, Oktobure 16.

Una kini mi panaw nag atubang na kini og legal charges gikan sa iyahang ex-fiancee nga si Maya Henry nga aduna’y cease nad desist order nga gi isyu batok kang Payne human si Maya mi ingon nga si Payne gasige og contact niya ug sa iyahang pamilya.

Adto’g 2021 mi open up si Payne nga nag atubang siya og problema sa iyahang mental health ug addiction dala sa iyahang kasikatan.

Mi ingon siya nga aduna siya’y mga “moments of suicidal ideation.”