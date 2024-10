Halloween 2024: Glydel Mercado, gipabarang, gusto kunong patyon

Panahon na pod sa Halloween. Mao nga panahon na pod sa mga istoryang hadlok hadlok. Iya-iya na pod tag asoy sa mga ghost ug horror nga mga sugilanon.

Kini gishare sa Bandera nga kauban nga companiya sa CDN Digital diin ang mga celebrity niasoy sa ilang nasinati nga malink nato sa lain-laing mga elemento o espiritual nga kuyog natong nagpuyo sa kalibutan.

Usa sa mga celebrity nga nakasinati sa niining sitwasyon mao ang award-winning actress nga si Glydel Mercado nga matud pa niya gipabarang kuno siya.

Mao kuno ni ang rason kung ngano nga nikalit lang siya og daot, pwerteng daota kuno niya sa mga tuig nga nilabay.

Matud sa usa ka website, ang barang kuno kay usa ka klase sa magic o salamangka nga gigamit pinaagi sa orasyon, ritwal ug sa uban pang pamaagi para makahatag og kadaot, sakit o pagcontrol sa usa ka tawo.

Si Glydel nga asawa sa aktor nga si Tonton Gutierrez, niingon nga nga nagsugod kuno ang tanan sa dihang nawad-an siya og gana nga mokaon.

Nikonsulta pod kuno dayon sila sa doktor para mahibaw-an ang tinuod niya nga gipamati.

Walay problema sa panglawas

Apan base sa resulta sa gibuhat nga medical test sa iyaha kay wala kuno ni siyay problema sa iyang panglawas. Mao nga nahibong ang aktres ngano nga wa siyay gana nga mokaon.

Hangtod nga nakasinati siya og palpitation, anxiety attacks ug kahadlok sa mga pagkaon. Ug tungod sa padayon sa pagreject sa iyang lawas sa pagkaon, niubos pagayo ang iyang gibug-aton ngadto sa 90 pounds.

Mao nga nahunahuna-an kuno ni Glydel nga magpakuyog sa iyang bana nga si Tonton Gutierrez ngadto sa usa ka mananambal o faith healer para ikonsulta ang iyang kundisyon nga nakabalaka niya.

Gipaubos o gipaagi kuno sa manambal og tawas ang aktres ug ang resulta — duna kunoy duha nga mga tawo nga maoy nagpalisod-lisod sa iyaha ug usa niini kuno kay iya rang kaila. Basin kuno og gipabarang siya niining duha ka tawo.

Kusog kuno ang duda ni Glydel nga ang posible ang gisulti sa mananambal kay ang tawo nga natabangan na sa pamilya niya apan wa na daw matabangi niya sa usa ka higayon..

“After ng taping ko for ‘Artikulo/247’ (ng GMA 7), nagkaroon ako ng palpitation, anxiety attacks at fear of food. Kapag sinasabing kakain na, nanginginig na ako tapos umiiyak ako habang kumakain.

“Nagpa-executive check-up ako kasi sabi ko kay Ton iba na ang nararamdaman ko. Three days ako na-confine sa hospital. Lahat ginawa sa akin at okay daw ako.

“Sabi ko, ‘Doc hindi puwedeng okay kasi may nararamdaman ako.’ Ang ginawa nila pinabalik ako sa psychiatrist ko. After ng doctor, nagpatawas ako. Naniniwala kasi ako sa tawas,” matud pa ni Glydel.

Nagpatabambal sa mananambal

Nipadayon og asoy ang aktres nga, “After one week, may palpitation na ako during the taping. In May after ma-confine, pagkagising nag-palpitate agad ako. So nagpatawas agad ako. Sila ang lumabas at dalawa sila. Nagpatulong sila sa isang matabang babae na hindi ko maintindihan.

“Every Tuesday and Friday ang session namin noon so naka-red ako. May pangkontra ako sa bulsa. Ganu’n pa rin nanginginig ako. Then parang nakausap ng albularyo ko at ang gusto nila buhay ko ang kapalit.

“Oh my God! Buong buhay ko tinulungan ko sila, tapos ganu’n lang ang gusto nilang gawin sa akin? Hindi talaga ako makapaniwala nu’ng una na sila yun.

“Seven Fridays and seven Tuesdays yun. Noong last Friday ko, tapos na lahat ang rituals, nagulat ako noong November, namatay siya (kamag-anak na nagpakulam sa kanya).

Matud pa ni Glydel nga giampo lang kuno gihapon niya ang maong tawo nga nibuhat ani niya kay kaila man niya.

“Ang ginawa kasi ng albularyo ko, ibinalik sa kanila.

“Sabi ko naman noon ayokong ibalik, gusto ko lang gumaling. Eh, nagalit yung albularyo ko kasi lumalaban daw. Gusto nila talaga akong mamatay.

“After that, bigla na lang akong ginanahan kumain. Parang nagdahilan lang talaga,” matud pa ni Glydel.

Nipadayon pa siya sa iyang asoy nga, “So, inalam namin paano namatay. Ang sabi kumain lang daw, natulog tapos hindi na nagising. Sabi ko at least hindi siya nahirapan.

“Talagang affected ako noon at hindi ako tumanggap ng trabaho for nine months. Sabi nga noong doctor, ‘ang taas na ng binibigay kong dosage bakit walang epekto?,” matud pa ni Glydel sa panahon nga nasinati niya ang paglain sa iyang panglawas.

“Si Tonton sinamahan niya ako sa hospital, doon din siya natulog. Naniniwala kami sa tawas kasi kapag yung mga anak namin may nararamdaman, pinapatawas din namin. Kaya ang daming nagtataka bakit daw ako ganu’n kapayat,” matud pa ni Glydel.

Human nilabay ang pipila ka mga adlaw sa dihang nagpatawas na pod ko sa mananambal kay totally “healed” na kuno ko, matud pa sa aktres.