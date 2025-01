Vic Sotto, Pauleen Luna gihulga ang kinabuhi, giapil pa si Tali

Trigger warning: Mention of rape

Posible nga ipatangtang sa korte ni Darryl Yap ug ang iyang film company sa social media ang teaser video sa pelikula nga “The Rapists of Pepsi Paloma.”

Kini human nipasaka og petition for writ of habeas data sa niaging Lunes, Enero 6, ang TV host-actor nga si Vic Sotto, sa Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) Branch 205.

Kabahin gihapon ni sa klaro kaayo ug diretso nga paghisgot sa pangan ni Bossing Vic sa teaser sa pelikula ni Direk Darryl nga ang “The Rapists of Pepsi Paloma.”

Base sa report, gidapigan sa Muntinlupa RTC Branch 205 ang petition for writ of habeas data nga gipasaka sa kampo ni Bossing tungod sa ni-viral ug nitrending nga gipagawas nga video ni Darryl Yap diin giklaro gyod og sulti ang pangan sa komedyante sa rape case ni Pepsi Paloma.

Pwede pod nga bawalan sa korte ang grupo ni Darryl Yap nga mopagawas ug modistribute pa gyod sa uban o unsa pa nga “promotional materials, teasers ug uban pa nga content.”

“May utos na po ang korte sa writ of habeas data na ito ay lumalabag sa karapatan ng ating kliyente kung kaya’t pansamantala ay grinant ang habeas data,” matud pa sa legal counsel ni Vic nga si Atty. Enrique Dela Cruz sa usa ka interview.

“Ibig sabihin ay tigilan muna natin ang pagpo-post, pagse-share ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan,” matud pa niya.

Ug kabahin sa pagpatangtang sa teaser video sa pelikula ni Darryl Yap, matud pa sa abogado nga, “Kasama po yun sa hinihintay namin sa writ, kasama sa hinihingi namin yun. At wala pa po kaming kopya ng writ, pinakautos ng korte.”

Niingon pa gyod ang abogado nga nifile na sila sa petisyon sa korte para maprotektahan ang kinabuhi ug privacy ni Bossing ug ang iyang pamilya, apil na ang wife niya nga si Pauleen Luna ug ang anak nila nga si Tali.

Naapil pod sa habeas data petition ni Bossing ang iyang judicial affidavit nga ang Pepsi Paloma movie kay niresulta sa, “threats upon my life, and that of my family, as seen in Facebook comments and private messages sent to us.

“I felt unsafe and afraid since I read comments from strangers threatening to rape my wife and my minor child.

“I also felt that my right to privacy was being violated because this rape accusation is NOT TRUE and the dissemination of this wrong information is fooling a lot of people,” matud pa sa veteran TV host.

“Since Darryl admits that the subject of the case is the case filed by Pepsi Paloma against me, he is without a doubt processing my sensitive personal information,” matud pa niya.

Nauna pod niini ang gibalita nato nga pagpasaka ni Bossing og 19 counts of cyberlibel batok ni Direk, kuyog na niini ang pagpangayo og P20 million nga danyos.