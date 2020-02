Target nga patyon si Lt. Col. Jovie Espenido?

Tulukbilon kaayo ang mensahe nga gibuhi-an ni Police Lt. Col. Jovie Espenido nga taga PNP ra o taga gobyerno ray mopatay kaniya niining kampanya batok sa illegal nga drugas.

Kining maong mga “pulong” mao sab kini ang gipadayag niadtong mga pulis ug taga PDEA sa wa pa pang-patya human gipangdudahan nga mga drug protector ug nang-recycle sa ilang mga shabu nga na-confiscate.

Si Espenido diha na siya sa drug watch list ni Presidente Duterte niadtong tuig 2016 apan suma pa “cleared” na niadtong 2017.

Apan nagpasabot ba nga nalambigit gyud si Espenido sa sindikato kay nganong gi-apil gyud iyang pangan sa 347 ka mga pulis? Wa siya initi ug wa kasuya-i sa iyang mga kauban kay usa sa mga sinaligan sa presidente?

In fairness niya, karong bag-o, no less than the president himself mao gyu’y miklaro nga ligdong ug tarong siya’ng pagka pulis human napatay ug milampos siya pagpuhag sa mga dagku’ng player sa sindikato sa drugas sama sa mga Espinoza, Parohinog ug uban pa.

Unsa may sukdanan sa Presidente nga “cleared” na si Espenido? Cleared, tungod kay daghang gipang-patay nga mga sikat nga drug lord?

Hinoon di sab ikalimod diha sa PNP organization nga sudlan ug apilan ang mga sindikato aron sila magmalampuson sa ilang mga operations.

Way kalainan kini sa mga pulis nga magpaka-aron ingnong user ug mopalit aron madakpan ang subject sa buy bust operation.

So, possible nga kadtong pakigkita ni Espenido sa abogado ni Kerwin Espinoza sa usa ka restaurant nga medyo nakapaisa sa kilay sa iyang mga kauban sa PNP, tipik kadto sa iyang strategy nga makuha si Kerwin.

Tinuud dili gyud malikayan nga daghang kontra si Espenido sa ilang organization ug bisan sa mga politiko nga nanga-igo sa kampanya.

Apan di sab ko kabasol kang Espenido nga mitabi ug mipadayag sa media bisag dunay gag order si General Archie Gamboa nga usa ka failure of intelligence sa PNP ang pag-apil sa iyang pangan sa drug watch list kung limpiyo gyud ang iyang pagkatawo.

Sakit ang di tinuud. Labaw kung nagtinarong gyud ka!

* * *

Bisag natribukar na ang kahugaw ug makarisgo gyud sa panglawas sa mga customers, apan langay kaayo ang taga Cebu City Health Department ug taga Kapitolyo pagpasirado temporaryo sa operation diha sa Larsian barbecue sa may Fuente.

Nganong mag duha-duha man sila pagpasirado sa tanang mga stalls diha?

Ang akong ponto kinahanglang undangon una ang operation unya magtinabangay ang tanang mga nag-abang nga mga barbecue vendors pag-limpiyo ug pagpatay sa tanang ilaga.

Ang nakaporke man gud diha ron kay nagpasulabi ang competition sa mga vendors ug gani mag-away pa ug mag-ilog sa mga customers.

Gipahibawo ko ni Provincial Treasurer Roy Salubre nga mipagawas siya og notice niadtong February 12 batok kang Cherryl Robles nga maoy nag-okopar sa stall nga may ilaga nga nakuhaan og video.

Sa iyang notice nakabutang didto nga: “Your rental agreement for Stall B2 is ceased effective immediately and that you are hereby ordered to vacate therefrom within twenty-four (24) hours from the receipt of this notice. However, it is most expected that the rest of the stalls you are renting in Larsian are kept clean and in sanitary condition at all times, as accorded in the lease contract.”

Wa motuman si Robles ning maong notice ug nagpadayon sa pagpaninda.

Pero unsa ka tinuud nga dunay vested interest si Atty. Salubre sa puwesto ni Robles? Gani dunay mga nanggawas nga estorya nga ang maong opisyal maoy supplier og karne ug mga softdrinks diha.

But in fairness ni Salubre wa niya kini angkona.

* * *

Haskang dimalasa gyud sa pamilya’ng Gestopa. Gawas nga naapil og kasunog sila si retired Judge Gerardo Gestopa Jr, iyang misis nga si Louella ug ilang apo nga si Jeric, na-angol ug napaso pud diay si Atty. Gevina Gestopa Solite nga ilang anak.

Si Atty. Gevina anaa sa opisina ni Director Ma. G Ree Calinawan sa Public Attorney’s Office (PAO) kinsa maoy in-charge sa mga kaso sa Court of Appeals.

Akong nahibaw-an nga didto nag-weekend ug nag post Valentine’s celebration ang pamilya ni Atty. Gevina sa iyang mga ginikanan sa Barangay Centro sa Mandaue.

Gawas niini akong nahibaw-an nga di pa dugay nagbangutan ang pamilyang Gestopa tungod sa kamatayon sa igsoong lalaki ni Atty. Gevina kay biktima sa pagpamusil.

Sayang gyud kaayo ang kinabuhi nilang Judge Gestopa. Dili seguro unta kadto mahitabo kung duna pay mga kabanay ug mga responders ang mibabag sa magtiayon nga dili na pabalikon sa ilang panimay aron pangitaon ilang apo.

Pero ang nakanindot nga mensahe nga atong makuha sa ilang kamatayon mao nga migitib gyud ang gugma ug pag-inonongay sa pamilya kay ang mga tiguwang wa gyud mahadlok sa ilang kamatayon aron pagluwas unta sa ilang apo.