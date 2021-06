Jessy handang-handa nang magbuntis: Gusto talaga ni Luis 2 or 3 kids

HANDANG-HANDA na ang Kapamilya actress at vlogger na rin ngayon na si Jessy Mendiola na magbuntis at magka-baby anytime.

Ayon kay Jessy, ready na siyang magkaroon sila ng asawang si Luis Manzano ng mga baby sa kanilang tahanan.

Sa kanyang latest YouTube vlog, sinagot ni Jessy ang ilan sa “most Googled questions” tungkol sa kanya pati na rin ang mga tanong ng kanyang fans na nababasa niya sa Instagram.

“Yes, I am ready to get pregnant. Better din na nasa late 20s na rin ako, kesa nasa 30s na ako. Parang feeling ko mas mabilis akong magba-bounce back.

“And gusto rin talaga namin ni Luis na siguro mga two to three yung children namin.

“Kaya sana two to three kids before I turn 33, ganu’n, 28 na ako ngayon eh, so meron akong five years pa,” chika ng misis ni Luis.

Ngunit nabanggit din ni Jessy na hindi siya masyadong sure kung magbubuntis siya ngayong 2021 dahil nga sa patuloy pa ring banta ng COVID-19 pandemic sa bansa.

Kaya ang palagi niyang ipinagdarasal, sana nga’y matapos na ang pandemya at bumalik na sa normal ang lahat para mas maging ligtas na ang paligid at mas maayos na ang sitwasyon.

“Siguro when things are better. Sana talaga things get better. Para rin you know, all of us could really move on with our lives na walang worries, na walang anxiety na nakakabit,” pahayag pa ni Jessy.

Pero promise niya sa kanyang fans at YouTube subscribers hinding-hindi raw niya ito isi-secret sa madlang pipol. Talagang ibabandera raw niya ito nang bonggang-bongga dahil napakagandang blessing ang pagdating ng isang baby.

“Don’t worry, if buntis ako, sasabihin ko sa inyong lahat at hindi ko itatago ‘yun. But right now, I’m not yet pregnant,” chika pa niya.

Nauna nang nasabi ni Luis na sa kanilang dalawa ni Jessy, siya talaga ang mas gustung-gusto nang magkaanak.

“Given naman ‘yun. Siyempre hindi na naman na ako bumabata,” sabi ni Luis sa isang panayam.

“Kasi lahat ng tropa ko may mga pamilya na halos. Kumbaga sa buong barkada ko, sabihin natin mga kinse kami, parang 12-13 (may pamilya na). Malalaki na nga mga anak actually,” katwiran pa ng TV host at comedian.

Dagdag pa niya, gusto raw talaga niyang magkaroon na ng baby dahil nais din niyang ma-enjoy ang kanyang magiging anak habang bata pa siya tulad ng naranasan niya sa kanyang amang si Edu Manzano.

“‘Yung Daddy ko nu’ng ipinanganak ako I think nasa 28 years old yata siya. Same age si Mommy (Vilma Santos-Recto) at si Daddy. Marami kaming nar-enjoy ni Daddy together event at this point. So parang ‘yun din ang habol ko na parang ‘yung anak natin marami pa kaming magawa,” lahad pa ni Luis.

Ikinasal sina Luis at Jessy sa isang intimate ceremony na ginanap sa The Farm in San Benito sa Batangas nitong nagdaang February, 2021.