Jessy na-shock nang regaluhan ng underwear ng manliligaw: Paano mo nalaman yung size ko?!

NA-SHOCK ang misis ni Luis Manzano na si Jessy Mendiola sa iniregalo sa kanya ng isang lalaking nanligaw sa kanya noon.

Hinding-hindi raw makakalimutan ng aktres at vlogger ang eksenang yun sa buhay niya kung saan binigyan siya ng kanyang suitor ng underwear.

At ang nakakagulat pa raw ay alam ng manliligaw niya ang tamang size ng kanyang underwear kahit hindi naman niya sinasabi o naikukuwento ang tungkol dito kaya nawirduhan daw siya nang bonggang-bongga.

“Well, hindi naman sa hindi ko gusto. But more of, like, nagulat ako na ginawa niya yun,” natatawang kuwento ni Jessy sa isang vlog sa YouTube kasama ang kapwa vlogger na si Crisha Uy.

Chika pa ni Jessy, “Sabi ko, ‘Paano mo nalaman yung size ko?’ May one time bumisita raw siya sa bahay namin. Tapos nasa baba kami kumakain kasama family ko.

“Sabi niya magsi-CR lang daw siya. Tapos pumunta siya sa closet ko. Chineck niya yung size ng underwear ko. Weird, di ba?! Hindi ako nagdyo-joke, seryoso!” ang sey pa ng aktres.

Pero kahit medyo weird daw sa pakiramdam, ginetsing pa rin ni Jessy ang underwear, “Alam mo ginawa ko? Tinanggap ko. Maganda yung underwear.

“Kaya lang ang weird, di ba? Wala pa kayong relationship (pero reregaluhan ka na ng underwear?

“Eto guys, hindi ko ex yung nagbigay sa akin ng underwear. Manliligaw lang kaya nagulat ako. Na parang bakit mo ako bibigyan ng underwear?” sey pa ng asawa ni Luis.

“Pero itinago ko yun kasi sayang naman, di ba?” ang natatawa pang hirit ni Jessy.

Sa nasabi ring vlog, inamin ni Jessy na nagkaroon na rin siya ng secret relationship noon at aminadong nahirapan siya sa ganu’ng set-up. Hindi niya pinangalanan ang guy pero ito raw yung ex niya bago naging sila ni Luis.

“Di ba, sabi ko dalawa lang yung naging ex ko, so yung isa bago ang pinakasalan ko, kilala n’yo na yun,” sey pa ni Jessy na mukhang ang tinutukoy nga ay si JM de Guzman.

Nabanggit din niya na minsan na rin siyang naglabas ng pera para sa lalaki, “Hindi naman siya utang pero ako ang nagbayad ng mga bagay-bagay para sa kanya.”

READ MORE: Jessy handang-handa nang magbuntis: Gusto talaga ni Luis 2 or 3 kids