Bea ayaw maging plastik: It’s not about asking for forgiveness, it’s taking accountability

TILA ayaw tantanan ng mga issues si Bea Alonzo kahit na masaya na ito sa love life at mag-uumpisa na sa mga projects nito buhat nang lumipat sa Kapuso network.

Ngayon ay matunog na naman ang pangalan ng aktres matapos ang naging pahayag ng kanyang ex-dyowa na si Gerald Anderson.

Ayon kasi sa aktor ay nais nitong humingi ng tawad sa dating girlfriend sa lahat ng nangyari noon.

Dito na nga muling naging matunog ang pangalan ng aktres at pati ang kaibigan nitong si Janus del Prado ay nasali na sa issue.

“Nagtataka rin ako bakit di pa rin natatapos. Probably because my friends are very protective of me,” saad ng aktres sa interview niya kay Noel Ferrer.

Iba na kasi ang level ng friendship niya sa mga ito dahil halos sabay silang lumaki sa industriya at alam niyang nasasaktan ang mga ito sa tuwing nakakarinig ng mga bagay na na may koneksyon sa kanya.

“They tend to be protective of me, and they speak for me. Kasi, kaya ko ring makipagpatayan sa mga friends ko, and I guess it goes both ways.

“Siguro, kung wala silang bagay na naririnig, wala rin silang bagay na sasabihin,” pagpapatuloy nito.

Gets naman ng aktres kung saan nanggagaling ang kaibigang si Janus.

At tila may sagot na si Bea sa kontrobersyal na pahayag ng kaniyang ex-dyowa.

“Ang plastik ko naman kapag sinabi kong napatawad ko na siya. It’s not about asking for forgiveness, it’s taking accountability and being responsible for your actions,” saad ni Bea.

Ayon rin sa kaniya, hindi siya ‘yung tipo ng tao na gumaganti kaya naman deserve na deserve niya ang happiness na nararamdaman niya ngayon.