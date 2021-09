Kasalang Derek-Ellen wala nang atrasan, namigay na ng invitation sa mga ninong at ninang

WALA na ngang atrasan ang kasalan ng celebrity couple na sina Ellen Adarna at Derek Ramsay.

Pagkatapos mamanhikan ng pamilya ng hunk actor sa pamilya ng dating sexy actress, ang pamimigay naman ng wedding invitation ang inaasikaso ngayon ng magdyowa.

Kahit may banta pa rin ng pandemya, tuloy pa rin ang ginagawang preparasyon nina Ellen at Derek sa kanilang kasal.

Sa isang Instagram post ng fan page na ellen_adarna2021, makikita ang isang tila invitation card na may nakasulat na “Save the date” at “Derek & Ellen.”

Naka-drawing dito ang isang sketch na kopya sa litrato ni Derek sa IG na kuha noong ibandera nila ni Ellen ang kanilang engagement noong March, 2021.

Sa isa pang photo, makikita naman ang kaparehong print out kasama ang kumpol ng iba’t ibang uri ng mga bulaklak.

May video ring kumalat sa social media kung saan maririnig ang boses ni Ellen na nagsasalita, habang makikit naman si Derek na nakaupo sa sofa habang nagbi-video gamit ang kanyang cellphone.

Naka-share rin ang nasabing video sa Instagram stories ni Ellen na pinusuan ng kanyang mga followers.

“Sending out for our ninongs and ninangs,” ang chika ni Ellen habang naka-focus ang video sa mga bulaklak na nasa lamesa kung saan nakalagay ang kanilang wedding invitation.

Last week, namanhikan na nga si Derek kasama ang mga magulang sa pamilya ni Ellen. Naganap ito sa Siargao kung saan first time nagkasama-sama ang kanilang mga pamilya.

Ibinahagi ni Derek sa kanyang Instagram stories ang kanilang group picture na may caption na,

“Adarna-Ramsay” at “Family”.

Sa isa pang post makikita naman si Derek kasama ang kanyang fiancée at ang nanay nito na ang caption ay, “#MAMANHIKAN.”

Wala pang announcement ang engaged couple kung kailan at saan magaganap ang kasalan at kung sinu-sino ang mga tatayong ninang at ninong.