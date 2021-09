Mata ni Kiray ipina-tattoo ng dyowa sa dibdib: Alam ko patay na patay ka sa akin!

OO, Kiray! Ikaw na! Ikaw na talaga ang SAKALAM! Yan ang nagkakaisang komento ng mga netizens tungkol sa pagpapa-tattoo ng boyfriend niyang si Stephan Estopia.

Ibinandera ng Kapuso comedienne sa kanyang Instagram page ang desisyon ng kanyang non-showbiz dyowa na magpa-tattoo for the first time.

Hindi lang espesyal ang araw na yun para kay Stephan kundi maging kay Kiray dahil ang napiling design ng binata na ipina-tattoo niya sa isang bahagi ng kanyang dibdib ay ang mga mata ni Kiray.

Ibinahagi ng komedyana sa kanyang YouTube vlog ang pagpunta nila sa isang tattoo shop sa Sampaloc, Manila kung saan nga nagpa-tattoo si Stephan.

“Actually, hindi siya challenge. Ni-request niya talaga! Wow, ang ganda! Haba ng buhok mo, girl!” ang natatawang chika ni Kiray sa isang bahagi ng video.

Hirit pa niya, “Ni-request niya talaga magpa-tattoo ng tungkol sa akin.”

Tukso pa ni Kiray kay Stephen, baka raw gusto nitong itodo na ang tattoo sabay pakita sa printed copy ng kanyang photo.

Sey niya kay Stephen, “Baka magbago pa isip mo. Eto na lang kaya buo na mukha ko.’ Huwag ka mahiya. Alam ko patay na patay ka sa akin.”

Birong panunukso pa ng Kapuso star sa dyowa niya, “Ready na po siya magkamali sa buhay niya. Ha-hahaha!”

Habang tinatatuan na ng artist ang binata ay wala namang ginawa si Kiray kundi ang tumili. Talaga raw kinakabahan siya sa pagpapa-tattoo ng boyfriend.

Ipinagdiinan naman ni Stephen na handang-handa na siya sa gagawin niya at wala nang urungan.

After ng tattoo session ni Stephen, napasigaw uli si Kiray, “I can’t believe that this is happening to us! So this will not break us forever?!”

Natatawa namang sagot sa kanya ni Stephen, “Alam mo, para kang baliw.”

Mensahe pa ni Kiray kay Stephan, “Thank you, Daddy. Super happy ako na napili mo mata ko. Sobrang thank you and I love you.”

Two years nang magdyowa sina Stephen at Kiray, naging official ang kanilang relasyon noong Dec. 13, 2019. Umaasa ang komedyana na sila na nga ni Stephan ang magsasama hanggang ending.