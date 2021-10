Aljur, AJ huli sa akto, magkahawak-kamay habang nasa mall; Kylie walang pake

MAGKAKAIBA ang reaksyon ng mga netizens sa mga litrato nina Aljur Abrenica at AJ Raval na magkasamang nag-iikot sa isang shopping mall kamakailan.

Sa ilang photos na kumalat sa social media makikita ang isang lalaki at isang babae na magkahawak ang kamay habang naglalakad sa mall, ang hula ng marami ay sina Aljur at AJ nga ang mga ito.

Parehong may bitbit na shopping bag ang nakatalikod na rumored couple habang naglalakad sa mall.

May mga litrato rin kaming nakita sa socmed kung saan magkahiwalay na nagpakuha ang isang netizen kina AJ at Aljur na parehong naka-face mask ngunit mapapansing parehong-pareho ang background sa mga photos.

Nakumpirma naman sa isang photo collage na ipinost ng isang netizen sa Facebook na sina AJ at Aljur nga ang sweet couple dahil sa kanilang mga damit na nag-match sa suot ng dalawang taong magka-holding hands while walking.

May isang video rin kaming nakita sa TikTok kung saan sabay na namimili sa tila isang toy store ang dalawa.

Ayon sa mga netizens, mukhang totoo ngang magdyowa na ang dalawa at hindi lang basta special friends. Baka raw sinagot na ng sexy star si Aljur makalipas ang ilang linggong panliligaw nito sa kanya.

Inamin naman ni AJ sa isang panayam na totoong nanliligaw sa kanya si Aljur at nasa “getting-to-know” stage pa lamang ang kanilang relasyon.

Sabi pa ng dalaga, talagang nagpaalam muna ang aktor sa parents niya bago siya nito ligawan. Unang nagkasama sina AJ at Aljur sa pelikula ng Viva Films na “Nerisa”.

Marami ang nag-congratulate na fans kina Aljur at AJ at nagsabing sana raw ay sila na ang magkatuluyan sa ending. Sana rin daw ay hindi matulad si AJ sa estranged wife ni Aljur na si Kylie Padilla.

May mga nagkomento na parang ang bilis namang maka-move on ni Aljur at nakakita agad ng kapalit ng dati niyang asawa. Ibig sabihin, talaga raw hindi na niya mahal ang nanay ng kanyang mga anak.

Wala pang inilalabas na pahayag si Aljur tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni AJ.

Sa kanya namang Twitter account, nagsabi na si Kylie na walang issue sa kanya kung totoong nagde-date na sina Aljur at AJ.

“Guys there is no issue. We separated April pa and we have already mutually agreed to date other people.

“Please stop dragging other parties into this. I have no intention of disclosing anymore of what happened because I want to cherish the littlest ounce of privacy I have left.

“Thank you for everyone’s concern. The boys are happy and stable. Which is our main priority. Love and light to everyone,” sabi pa ni Kylie na ang tinutukoy ay ang mga anak nila ni Aljur na sina Alas at Axl.