True ba, Taylor Swift nakipag-date sa ‘Train To Busan’ actor na si Gong Yoo sa Amerika?

NAGING hot topic sa social media ang balitang nagkita at nagsalo sa isang bonggang “lunch date” sa Amerika ang international pop star na si Taylor Swift at ang sikat na Korean actor na si Gong Yoo.

Pinapiyestahan ng mga fans ang nasabing chika na nagsimula sa Instagram gossip account na DeuxMoi.

Unang ibinalita ng nasabing IG account na nakita raw si Taylor Swift sa isang lugar sa New York City na kumakain kasama ang isa pang Korean star na si Jin Goo na sumikat sa K-drama na “Descendants of the Sun.”

Ngunit agad daw kinorek ng DeuxMoi ang balita at sinabing hindi si Jin Goo ang kasama ni Taylor nu’ng araw na yun kundi si Gong Yoo na bumida sa zombie movie ng Korea na “Train To Busan.”

Mabilis na kumalat ang nasabing chika sa South Korea at ang nakarating pa raw sa mga fans ni Gong Yoo ay nagde-date na raw ang dalawa.

May mga umasa naman na baka raw may bonggang collaboration ang dalawa parasa isang music video ni Taylor Swift na kukunan sa New York.

Kaya naman naglabas din agad ng official statement ang talent agency ng Korean actor na Soop para idenay ang kumalat na balita. Wala raw bahid ng katotohanan ang umano’y naganap na “lunch date.”

“Gong Yoo is in Korea at the moment. He has not been in NYC for a while; his last visit to NYC was quite a long time ago,” ang bahagi ng pahayag ng Soop na inilabas ng SBS News.

“Our actor is busy preparing to promote Netflix’s series The Silent Sea in Korea. The rumors are not true at all,” sabi pa sa official statement.

Kamakailan lamang ay ni-release na ang “Red (Taylor’s Version)”, ang re-recording ng kanyang 2012 album na “Red.” At sa mga susunod na buwan ay nakatakda na ring ilabas ang iba pang re-recordings ng international pop star.

Samantala, ang upcoming series naman ni Gong Yoo na “The Silent Sea” ay mapapanood na sa Netflix sa Dec. 24 kung saan makakasama niya sina Bae Doo-na at Lee Joon.