Kit pinagbantaan daw ang buhay ni Ana: Sabi niya, ‘Akin ka lang! Hindi ka pwedeng mapunta sa iba, akin ka lang!’

“HINDI ko inaasahan ‘yung ginawa sa akin ng minahal ko. Wala pong babae na gustong masaktan tulad ng dinanas ko.”

Ito ang umiiyak na sumbong ng sexy actress na si Ana Jalandoni nang humarap siya kahapon sa ilang members ng entertainment media para ilahad ang nangyari sa kanila ng karelasyong aktor na si Kit Thompson.

Tuluy-tuloy ang pag-iyak ni Ana habang ikinukuwento ang ilang detalye hinggil sa umano’y pambubugbog at pananakot sa kanya ng hunk actor noong gabi ng March 17 sa isang hotel sa Tagaytay.

“Hindi ko pa kaya ikuwento. Nasaktan po ako…hindi ko po kaya, pero sasabihin ko na lang po ‘yung nararamdaman ko.

“Masakit po ‘yung pinagdaanan ko dahil hindi ko po ‘yun nakita, hindi ko inaasahan ‘yung ginawa sa akin ng minahal ko. Wala pong babae na gustong masaktan tulad ng dinanas ko,” simulang pahayag ni Ana sa naganap na face-to-face presscon kahapon, March 28.

Patuloy niya, “Marami po akong pinagdaanan sa buhay, lahat po ‘yun nalagpasan ko Pero ‘yung nangyari sa kanya, hindi ko po alam kung kakayanin ko. Hirap po ‘yung isip ko, hirap po ‘yung puso ko dahil nasaktan po ako ng lubusan.”

Inalala ni Ana ang mga nangyari nu’ng gabing yun at sa pagkakatanda niya, bago naganap ang pananakit sa kanya ay napag-usapan pa nila ni Kit ang tungkol sa pagpapakasal.

“Gustung-gusto niya raw po akong pakasalan. Sabi niya, mahal na mahal niya ako, ganyan. Tapos ganu’n din naman po ako sa kanya.

“Tapos po, may pina-delete akong mga pictures namin sa social media, naging okay naman po ang usapan namin. Tapos ang sunod na tanong niya sa akin tungkol sa ex ko. Sabi niya, ‘Iniwan mo ‘ yung ex mo, di ba? Hiniwalayan mo siya.’ Sabi ko, ‘Oo, ang tagal na noon, 2018 pa ‘yan. Alam mo kung ano ang nangyari, kung bakit.’

Kasunod nito, pinagbantaan na raw siya ni Kit sakaling iwan din niya ang aktor. Ang sabi raw sa kanya ng aktor, “Sabi niya, ‘Ako pag iniwan mo, patayin kita. Akin ka lang. Hindi ka puwedeng mapunta sa iba, akin ka lang.” Na sinagot daw niya ng, “Mahal kita, hindi kita iiwan.”

Ilang sandali lang ang lumipas ay lumabas si Ana sa kuwarto para humanap ng signal. Kakausapin daw kasi niya ang isang kaibigan pero dahil nakainom na sila ni Kit, nakatulog si Ana sa labas.

Sa pagkakaalam niya, binuhat siya ng binata pabalik sa kanilang hotel room at dito na nga nagalit si Kit, “Akala niya raw iniwan ko siya. Paghiga niya sa akin sa bed, sinampal niya ako, na-shock ako.’

“Ang perception ko lang, akala niya iiwan ko siya dahil ginawa ko sa ex ko,” ani Ana na sumusumpang wala siyang ibang lalaki.

“Wala po akong ibang karelasyon, wala pong third party. Mayroon po siyang isang pinagseselosan which is yung ex ko po,” aniya pa.

Sa isang bahagi ng presscon, inamin naman ni Ana na may feelings pa rin siya kay Kit, “Mahal ko pa rin siya, hindi naman ganu’n kadali mawala.”

Pero ipinagdiinan ni Ana at ng kanyang pamilya na itutuloy nila ang demanda laban kay Kit na nahaharap ngayon sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act.

“Siyempre, hindi ko deserve ‘yung nangyari sa akin. Hindi ko pa po iniisip kung babalikan ko. Ang iniisip ko ay ‘yung karapatan ko bilang babae na hindi katanggap-tangap ‘yung nangyari sa akin. Pero ‘yung love po, nandu’n pa rin siya,” pahayag pa ng dalaga.

Ito naman ang mensahe ni Ana para sa kanyang boyfriend, “Fix yourself.”

Samantala, ipinakita rin sa presscon ang mga pasa at sugat na tinamo ng aktres sa iba’t ibang bahagi ng kanyang katawan dulot ng insidente.

Sinabi ng isa sa mga abogado ni Ana na si Atty. Faye Singson, may “indications of strangulations” sa kanyang leeg bukod pa ito sa kanyang mata na napuruhan sa naganap na pambubugbog.

Ayon pa kay Atty. Faye, matindi ang inabot ng kanang mata ni Ana, “Kailangan po ng medical attention na hindi panandalian.”

Wala pa ring inilalabas na official statement ang kampo ni Kit hinggil sa mga kasong kanyang hinaharap. Bukas ang BANDERA sa magiging depensa at pahayag ni Kit.

