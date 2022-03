Ana Jalandoni mahal pa rin daw si Kit Thompson, pero mapatawad pa kaya ang nakakulong na dyowa?

AWARE kaya si Kit Thompson na ang girlfriend niyang si Ana Jalandoni ay may asawa pero hiwalay na?

Ito ang binanggit ni Ogie Diaz sa “Showbis Update’ YouTube channel nila ni Mama Loi kasama sina Ate Mrena at Tita Jegs.

Base sa kuwento ng talent manager at vlogger ay nakilala na niya si Ana na isa ring aktres at producer dahil inilibre siya sa pag-aari nitong Korean restaurant.

“Ito’y nakarating lang sa akin mula sa kaibigan ni Ana na parang selos (dahilan ng pananakit umano sa kanya ni Kit). Nakausap ko si Ana Jalandoni dahil nagkita kami sa kanyang Korean restaurant at doon nga ay trineat tayo ni Ana nito lang, kailan lang.

“Tapos para makipagbalitaan ganyan. So, nakilala ko si Ana at sinabi naman niya na siya ay may ex-husband, at aware naman si Kit tungkol dito,” kaswal na kuwento ni Ogie habang nakikinig sina Mama Loi, Mrena at tita Jegs.

At habang magkasama sina Ogie at Ana ay tinawagan daw ng huli si Kit na nasa lock-in taping nu’ng araw na yun.

“Kinol niya (Ana) si Kit, so, ipinakita sa akin (video call) sabi ko, ‘hi Kit’ parang nasa lock in taping siya tapos parang nagluluto siya no’n.”

Bumati naman daw ang aktor, “’Hi mama Ogs.’ Nagkatsikahan kami. Pagkatapos naming magtsikahan, siguro inaalam niya (Kit) kung nasaan at sino ang mga kasama niya (Ana). Baka may pagkaseloso nga?

“So, nu’ng pagbaba nu’ng phone sabi ko kay Ana, ‘Alam mo Ana, ikaw nakipagrelasyon ka sa showbiz, madalas na nangyayari na hindi nagtatagal pag pareho kayong actor and actress. Sabi ko, i-enjoy mo lang huwag masyadong pakalunod sa pag-ibig sabi ko sa kanya.”

At dahil sa nangyaring gulo kina Kit at Ana nitong Biyernes ng madaling araw ay sinabihan si Ogie ng kaibigan na, “Mukhang tama yung sinabi mo.”

“Pero hindi ko naman na-anticipate ‘yung bugbugan issue kasi siyempre ang pagkakakilala pa rin natin kay Kit ay napakamaginoo,” sabi pa ni Ogie.

Nabanggit ding pumasok na rin ang Gabriela Womens Party sa issue bilang suporta kay Ana.

“Nag-react na rin ‘Nay kasi isang babae na naman ang naagrabyado,” sambit ni Mama Loi at saka pinabasa ni Ogie sa co-host kung ano ‘yung bahagi ng official statement ng Gabriela.

Binasa naman ni Mama Loi, “’We support the conduct of a full investigation on the incident, as we reiterate our stand against violence against women.

“‘Nothing justifies the acts of violence inflicted on women by their partners. This latest incident highlights the need to amplify the #LabananAngAbuso campaign to end violence against women. We hope the full recovery of Jalandoni from her injuries and trauma.’

“Kasi nga ‘Nay, di ba, minsan kapag may mga away ang katwiran ng netizens, ‘baka kasi na-provoke ‘yung lalaki kaya binugbog ‘yung babae,’ di ba?” tanong ni Mama Loi kay Ogie

Dagdag pa, “Pero sabi nga ng Gabriela walang magdya-justify doon sa act na pambubugbog sa mga babae ng mga kapartners nila kahit pa sabihin mo ‘yung babae butangera, nagger, nanakit, di ba?

“Puwera na lang kung self-defense ha, tsutsugihin ka na tapos hindi ka pa lalaban. Pero talagang walang makaka-justify doon sa act na violence against women,” sabi pa ni Mama Loi.

Kaya ang sabi ni Ogie, “Maling-mali iyon ang dapat ihingi ng tawad ni Kit kay Ana. Kaya lang sabi ng ibang friends ni Jalandoni baka mahal pa rin niya si Kit baka mapatawad pa rin ni Ana Jalandoni si Kit. Kasi hindi naman daw naging palaban ang statement ni Jalandoni sa kanyang Instagram post.”

“Ah kasi hindi galit na galit,” sambit ni Mama Loi at saka binasa ang post ni Ana sa kanyang IG, “When you love someone you will never ever harm them.

“Minahal mo ba talaga?

“This is me saying, you all should be careful out there. I can’t reply to all of you right now but thank you for checking up on me.

“I will release a statement soon.”

“Yan ang aabangan natin at ako rin naman ay tinatawagan ko si Ana pero hindi rin naman ako sinasagot at naiintindihan natin ‘yun kasi sabi ng common friend namin ay parang traumatize ‘yung babae.

“Parang may isang naging bahagi ng buhay ni Ana Jalandoni na nangungulit na parang ayaw ni Kit siguro nagseselos,” paliwanag pa ni Ogie.

Hirit pa, “Yun ang usap-usapan, ha?”

Ito rin naman ang inireport ng pulis na may hawak ng kaso na selos ang dahilan kung bakit nasaktan ni Kit si Ana.

“Paggaling ni Ana ay maipagtanggol naman niya ang sarili at para malaman natin kung ano talaga ang naganap,” pahayag pa ng vlogger-talent manager.

Bukas ang BANDERA para sa panig nina Kit at Ana.

