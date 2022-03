Kit Thompson balak nang pakasalan si Ana Jalandoni: Mahal na mahal niya yung girl, pero…

GRABE ang mga nababasa naming reaksyon ng netizens laban sa aktor na si Kit Thompson na kasalukuyang nakapiit sa Tagaytay Component City Police Station along Mahogany Avenue, Tagaytay City.

Matatandaang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Kit at ang girlfriend niyang actress-producer na si Ana Jalandoni na humantong sa bugbugan na base sa report ng may hawak ng kaso ay selos ang pinag-ugatan.

Nasulat namin ngayong araw dito sa BANDERA ang sinabi ni Ogie Diaz sa kanyang “Showbiz Update” vlog na in-upload nitong madaling araw ng Linggo at nabanggit niyang may asawa na si Ana pero hiwalay dahil “ex-husband” ang terminong ginamit niya.

Bukod dito ay sinabi pa ni Ogie na may naging part ng buhay si Ana na nangungulit sa kanya na maaaring hindi nagustuhan ni Kit kaya inatake ng selos.

Sapantaha namin ay baka may bahid ito ng katotohanan dahil base sa kuwento ay may kausap na kaibigan si Ana na kinailangan niyang umakyat sa third level ng hotel para sa mas magandang signal.

Nakatulog si Ana at binuhat ni Kit pabalik ng kuwarto nila at dito na nangyari ang pananakit umano ng aktor sa kasintahan dahil natsek siguro nito kung sino ang huling kausap ng aktres sa cellphone.

Sobrang mahal na mahal ni Kit si Ana at sa katunayan ay bukambibig ng aktor ang kasintahan sa mga nakakatrabaho niya dahil nakikita na niya ang future niya with her.

Ayon pa sa aming source, ipinakilala na ni Kit si Ana sa kanyang mommy dahil nga balak na niyang pakasalan na hindi namin alam kung aware ang aktres sa plano ng boyfriend.

May ilang taong nakuwentuhan si Kit sa set ng project na ginawa niya, “He’s planning to settle na with Ana, in fact ang dami na niyang plano lahat puro si Ana ang kuwento niya. Looking forward na siya for that day.”

Marahil hindi alam ni Kit na married na si Ana kaya siguro nu’ng nalaman niya ay nabigla siya kaya nagawa niya ang bagay na hindi dapat.

Sabi ni Ogie ay may ex-husband si Ana na kapag sinabing “ex” ay hiwalay na. At nalaman namin sa aming source, “She’s still married.”

Sa madaling salita hindi legal na hiwalay si Ana sa kanyang asawa? Baka naman ang asawa ang kausap niya noong gabing mag-away sila kaya nabigla si Kit?

Paano nga naman niya pakakasalan ang babaeng kasal na pala?

At ramdam ni Ana na mahal siya ng aktor dahil ang post niya sa kanyang Instagram account kung saan ipinakita niya ang mukha na may black eye at pasa, “When you love someone you will never ever harm them. Minahal mo ba talaga?

“This is me saying, you all should be careful out there. I can’t reply to all of you right now but thank you for checking up on me.”

At saka niya sinabing, “I will release a statement soon.”

Sa kasalukuyan kasi ay may trauma pa ang aktres kaya ayaw pa niyang makipag-usap sa ibang tao maliban sa pamilya niya.

Kaya namin naikuwento ang side ni Kit ay para malaman din ng netizens kung ano ang magandang plano ng aktor na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili ngayon dahil nga nakapiit siya.

Pero hindi namin dyina-justify ang ginawang pananakit ni Kit dahil may batas tayong Act of Violence Against Women o VAW.

Nananatiling bulas ang BANDERA sa panig ng kampo nina Kit at Ana.

RELATED STORIES

Ana Jalandoni mahal pa rin daw si Kit Thompson, pero mapatawad pa kaya ang nakakulong na dyowa?

Police file complaint vs Kit Thompson for allegedly beating girlfriend

Ana Jalandoni on mauling incident: ‘When you love someone you will never ever harm them