Ai Ai super healthy, seksing-seksi sa edad na 57; 6 years nang lumalafang ng organic at gluten-free

IN FAIRNESS, talagang napanindigan ng Comedy Concert Queen na si Ai Ai delas Alas ang kanyang pagiging fit, fab and healthy sa loob ng mahigit anim na taon.

Six years ago nang simulan ng Kapuso comedienne ang kanyang fitness journey at hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin ang ginagawa niyang diet at workout para ma-maintain ang seksi niyang katawan.

Maraming netizens ang nagko-comment sa mga litratong ipino-post niya sa Instagram na sa edad na 57 ay mukha pa rin siyang bata, lalo na ang balingkinitan niyang katawan.

Kering-keri pa nga niyang rumampa nang naka-two-piece bikini dahil nga sa kanyang fit na fit na katawan. Sabi nga ng ilan niyang IG followers, pwede pa rin siyang makipagsabayan ng kaseksihan sa mga kabataang artista ngayon.

Kuwento ng komedyana sa nakaraang presscon ng bago niyang teleserye sa GMA, ang “Raising Mamay”, kino-consider na niya ngayong lifestyle ang sinusunod niyang diet na six years na niyang ginagawa.

“Yung akin kasi more of medyo nu’ng una lang, mga first three months ako hirap kasi ginawa ko na siyang lifestyle.

“’Yung iba kasi tinatanong anong diet mo, hindi na siya diet considered na siyang lifestyle kasi six years ko nang ginagawa na ano ako organic, no preservatives.

“Yung food ko usually fish and vegetables lang talaga ko gluten-free saka no dairies talaga ‘ko and yung sugar ko is coconut sugar,” pahayag ni Ai Ai.

Aminado ang veteran actress na talagang napakahirap mag-commit sa health and fitness kaya kailangan talaga ng disiplina at determinasyon para ma-achieve ang iyong pangarap na malusog na katawan.

“Kapag sa simula, unti-unti lang kasi hindi mo naman pwedeng biglain agad. Kunwari, ano ba yung mga pagkain na hindi mo kayang mabuhay na wala, kaya mo bang mabuhay ng walang karne pero hindi mo kaya mabuhay ng walang rice.

“So, mamimili ka lang doon para maging payat ka o para maging ano ka, healthy hindi pwedeng lahat yun sabay-sabay (na tatanggalin) kasi mamamatay ka namn kung ganu’n,” paliwanag pa ng komedyana.

Sa isang IG post, inalala ni Ai Ai ang kanyang “katakawan days”, “7 years ago sa Starbucks na to kami unang nag date ni Darl (Gerald Sibayan)… sabi nya nag turo pa sya para may pera syang pang date ang inorder ko lang naman cheese cake saka soya milk.

“Na-miss ko din buhay matakaw ko… bago ako matulog dati eto kinakain ko: banana cue, camote cue, chippy, coke (favorite ko pizza pie, spaghetti, ried chicken, nilagang baka basta lahat gusto ko kainin).

“Buti nagbago ako (na) ako (ng) lifestyle kung hindi wala na ako sa mundo ngayon or may cancer na ako,” aniya pa.

READ: Ai-ai delas Alas clarifies pink photo circulating online