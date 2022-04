Rambo Nuñez nag-propose na kay Maja Salvador: The best part is yet to come my love…

KASABAY ng selebrasyon ng Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay ngayong araw, ibinandera nina Maja Salvador at Rambo Nuñez sa buong universe ang kanilang bonggang engagement.

Magkasabay na in-announce ng nina Maja at Rambo ang good news sa kani-kanilang Instagram account na pinusuan at ni-like ng kanilang mga tagasuporta at followers.

Naganap ang marriage proposal ni Rambo kay Maja sa El Nido, Palawan habang nagbabaksyon doon kasama ang kani-kanilang mga pamilya.

Ang caption ni Maja sa kanyang Instagram post kung saan makikita ang ilang eksena sa kanilang engagement ni Rambo, “My new beginning @rambonunez (ring, heart emojis).”

Nagbahagi rin si Rambo ng ilang photos sa kanyang Instagram na may mensaheng, “The best part is yet to come my love @maja (ring, heart emoji).”

Sunud-sunod naman ang pagbuhos ng pagbati ng mga netizens para sa engaged couple kabilang na ang kanilang mga celebrity friends.

Ilan nga sa mga nag-post ng heart emojis, “congratulations” at “best wishes” at sina Jasmine Curtis, Isabelle Daza, Dani Barretto, Bubbles Paraiso at Sarah Lahbati.

Nag-comment din sa IG post nina Rambo at Maja sina Ruffa Gutierrez, Miles Ocampo, Nikki Valdez, Isabel Prats, Luis Manzano, Jessy Mendiola, Andi Eigenmann at Charlene Gonzales.

Pagbati ni Ruffa Gutierrez, “Omggggg congratulations, Maj and Rambo!!”

“YESSSSS!!! Congratulations, you guys!” komento ni Sarah Lahbati.

“Omg congratulations,” sabi naman ni Isabelle Daza.

Post ni Miles Ocampo, “I love you, ate koooooooo!!!!!!!!!”

“Aww congrats you guys!!” sey naman ni Lovi Poe.

Sa isang panayam, natanong si Maja kung okay lang sa kanya na magka-baby muna sila ni Rambo bago ang kasal, birong sagot ng aktres, “Kung ibibigay ng Diyos, bakit hindi? Pero siyempre, kailangan muna ng diamonds.”

Aniya, mas gusto pa rin niyang mabuntis at magkaanak pagkatapos ng kasal, “Siyempre, magagalit ang mga nanay natin. Let’s do it in the right way.

“Pero kung hindi, di ba, it’s a blessing, bigay ni God,” aniya pa.

Sabi pa ni Maja, gusto niyang magkaroon ng sariling pamilya sa edad na, “Thirty-five siguro puwede. Siguro super ano successful na ako nu’n sa mga nagawa ko sa mga projects talaga.”

Naging boyfriend ni Maja si Rambo noong 21 years old pa lamang siya at naghiwalay din ilang taon lamang ang lumipas dahil mas pinili raw niya ang career kesa lovelife. Pero noong 2019 muli silang nagkita hanggang sa magkabalikan na nga.

Sa ngayon, magkasosyo na ang magdyowa sa itinayo nilang talent management, ang Crown Artist Management.

