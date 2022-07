Zeinab Harake may kayakap sa pool, nakahanap na nga ba ng gwapong dyowa?

USAP-USAPAN ngayon ang social media personality at vlogger na si Zeinab Harake dahil sa lalaking kayakap nito sa pool.

Nagmula ang larawan mismo sa vlogger na ibinahagi niya sa kanyang Instagram story nitong Linggo, July 17.

Tila masaya na nga talaga ang puso ni Zeinab matapos ang kanyang masalimuot na napagdaanan sa kanyang lovelife.

Paunti-unti na rin siyang nagiging bukas sa publiko na ngayon ay talagang masaya na siya at mukhang wala na talagang tsansa na makipagbalikan ito sa kanyang dating karelasyon at ama ng kanyang anak na si Skusta Clee.

Bagamat inamin niya kamakailan lang na nananatili siyang single, bakas naman kay Zeinab na binibigyan niya ng pagkakataon ang sarili na sumubok muli pera sa sarili niyang kaligayahan.

“La pako jowa ha kumalma kayo dami nyo kasi issue makasama ko lahat issue sa inyo eh kalmahan lang natin pano maluluto good lovelife ng ina nyo nyan!” saad niya sa kanyang Twitter account.

Kaya naman sobrang masaya ang mga sumusuporta sa vlogger dahil finally ay nakukuha na nito ang deserve niyang pagmamahal.

Kamakailan rin ay may nag-viral na TikTok video kung saan makikitang may lalaking niyakap si Zeinab at halata ang pagiging malapit niya dito.

Curious tuloy ang mga netizens kung ito rin ba ang kayakap niya sa pool. At kung iisa nga ang lalaking ito ay mukhang makakamit na niya kanyang kagustuhan na mag-try na magkaroon ng bagong dyowa na gwapo.

Sa vlog kasi ni Bea ay inamin ni Zeinab na sa ngayon ay nais na niyang masubukan na magkaroon ng gwapong dyowa at base naman sa mga netizens na nakakita ng TikTok video ni Zeinab ay may itsura ang bagong lalaki sa buhay niya at malayo sa dati niyang partner.

Napag-alaman rin ng mga netizens na ang lalaki pala sa video ay isang engineer na nakilala bilang si Hanz Alcanzare.

For sure ay kung mayroon na talagang label ang kanilang relasyon at kung ito nga rin ba ang lalaking kayakap ni Zeinab ay paniguradong aaminin naman niya ito sa publiko dahil bukas at prangka naman siya sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay.

