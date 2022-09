Kit Thompson balik-pelikula matapos ang kontrobersyang kinasangkutan: I thank the Lord for this

SOBRANG saya ang nararamdaman ng dating “Pinoy Big Brother” housemate at aktor na si Kit Thompson dahil muli na siyang nagbabalik sa pag-arte.

Marami kasi ang nangyari sa kanyang karera buhat nang mangyari ang kanyang pananakit sa dating kasintahan na si Ana Jalandoni noong Marso 19 sa isang hotel sa Tagaytay.

Nakatakda na noong ipalabas ang digital romantic-comedy series ni Kit na “Ang Babae Sa Likod ng Face Mask” kung saan kasama niya si Herlene Budol.

Ngunit naunsiyami ito dahil nga sa kontrobersyang kinasangkutan ng aktor kaya naman muli itong kinunan at pinalitan siya ni Joseph Marco bilang leading man ni Hipon Girl.

Natsugi rin si Kit sa cast ng Filipino adaptation ng KDrama na “Flower Of Evil” at pinalitan ni JC De Vera.

Ang inakalang niyang matagal na pagbabalik sa industriya ay nawala dahil muli na siyang magbabalik para sa isang pelikula.

Nitong Martes, Agosto 30 ay nagkaroon ng storycon para sa pelikulang “Showroom” kung saan isa si Kit sa mga cast kasama sina Rob Guinto at Quinn Carillo sa direksyon ni Carlo Obispo.

Pag-amin ng aktor, masaya sa pakiramdam na sa kabila ng mga nangyari sa kanyang buhay ay may mga tao pa ring naniniwala sa kanila.

“Siyempre ano, thankful ako na may mga taong you know… Tiningnan pa rin kung paano ako magtrabaho, na nakasama ako at kung paano ako. So, nakaka-touch, nakakatuwa na…” saad ni Kit.

Hindi niya rin inaasahan na may oportunidad na magbubukas sa kanya matapos ang nangyari.

Pagpapatuloy ni Kit, “Kasi akala ko… Ang hirap kasi, eh… ang hirap lang kasi you know I think everything is turning… Hindi ko ma-articulate ng sarili ko.

“Pero yon nga, nando’n pa rin nga na may mga tao pa ring naniniwala sa ‘yo. And it inspires me to do better and be better for myself.”

Nagpasalamat rin si Kit sa kanyang management, Cornerstone Entertainment, na hindi siya binitawan sa kabila ng lahat.

“I’m thankful na I’m back! Actually pinagdasal ko nga ito, eh, I think a week ago or something,” sey ng aktor.

Dagdag pa ni Kit, “Habang nag-iisip ako nagdasal lang ako and eto, dumating nga, so I thank the Lord for this.”

