Joaquin Domagoso proud tatay na ibinandera sa publiko ang super cute na anak: ‘Baby ko si Kulot, inaalis n’ya ang aking lungkot’

FOR the first time, isang proud tatay na nag-post ang award-winning Kapuso actor na si Joaquin Domagoso ng super cute na litrato nila ng kanyang anak na si Scott sa social media.

Ito ang unang pagkakataon na ipinakita at ipinakilala ni Joaquin sa publiko ang panganay nila ni Raffa Castro na si Baby Scott Domagoso sa pamamagitan ng kanyang official Instagram account.

Ang caption na isinulat ni Joaquin sa kanyang IG post ay, “Baby ko si kulot, inaalis n’ya’ng aking lungkot——Dada loves you (heart emoji).”

Sa mga hindi pa masyadong aware, si Raffa ay anak ng dating aktor na isa nang newscaster ngayon na si Diego Castro habang si Joaquin naman ay anak ni dating Manila City Mayor Isko Moreno.

In fairness, ang cute-cute naman pala talaga ng apo nina Isko at Diego kaya hindi na kami magtataka kung very soon ay mapanood na rin natin siya sa mga TV commercials.

Kamakailan ay bininyagan na rin si Scott na ginanap sa St. Michael The Archangel Parish sa Taguig City noong April 30, na sumakto naman sa kanyang first birthday.

Ipinanganak si Scott noong April 29, 2022 pero hindi ito agad isinapubliko nina Joaquin at Raffa. Nabuking lamang ito noong July, 2022 nang kumpirmahin ni Isko sa isang panayam na isa na siyang lolo.

“Ay naku, napakaresponsable,” ang pagmamalaki ni Isko kay Joaquin bilang isang ama.

“Masayahin siya, palagi niyang inaalagaan ang anak niya. Sila sigurong mag-asawa. Maaruga siya at nakikita ko ‘yun sa kanya.”

“Happy ako dahil smiling palagi ‘yung bata. Hindi iyakin. I think, any lolo will be happy to have a grandson or granddaughter. I’m very happy and I thank the Lord, this is a blessing,” sabi ni Isko sa nasabing interview.

