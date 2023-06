Lian Paz proud na ibinandera ang achievements nina Xonia at Xalene, bet nang ipatanggal ang apelyido ni Paolo?

SUPER proud ang dating EB babe member at dancer na si Lian Paz sa academic achievements ng kanyang mga anak na sina Xonia at Xalene.

Sa kanyang Instagram account ay ibinahagi niya ang mga larawan na kuha sa elementary graduation ni Xalene at recognition ceremony naman ni Xonia.

Si Xonia, panganay ni Lian sa dating asawang si Paolo Contis ay nag-top 1 at incoming second year high school na.

“Congratulations our dear Ate Xonia!!! My Nia2x! You ended your first year in high school as Top 1 in your class, and overall Top achiever in your grade level!

“You have always been consistent being excellent in school, I am amazed with your perseverance and I am grateful to God for that gift to you. Continue to honor the Lord in everything! I am proud of you Xonia! Always have!!!” saad ni Lian sa caption kalakip ng mga larawan nila ng anak kasama ang kanyang fiancè na si John Cabahug.

Chika pa niya, sobrang mahiyain raw ang anak na umakyat sa stage dahil nga dalawang taon rin buhat nang nagkaroon ng face-to-face recognition kaya kinabahan raw ito.

Samantala, ang nakababatang anak naman nitong si Xalene (anak pa rin kay Paolo) ay nagtapos naman ng elementary with high honors kaya super proud ni Lian dahil mahuhusay at masisipag ang mga anak.

“Xalene has been consistent in school, lagi high honors until today graduating elementary. Hindi namin sinanay ang mga bata na lagi may rewards.

“Lagi ko pinapaalala that whatever their achievements are, para sa kanila yun, bonus yan sa amin bilang parents, we are here to guide them but sila ang gagawa ng future nila honoring God first and second, kami,” sey naman ni Lian sa hiwalay na post.

Chika pa niya, dahil maganda naman daw ang performance sa school ni Xalene ay ibinigay na nila ang matagal nang hiling ng anak, ang magkaroon ng alagang aso.

“Gulat siya and super happy, kilig na kilig siya talaga. She named her new puppy, ‘Peanut’. Pagbaba namin ng stage ni John, naghiwalay kami ng pwesto, nagmuni-muni kami pareho. Teary-eyed kasi, wow! May another high school na kami next year,” kwento pa ni Lian.

Lubos namang nagpapasalamat ang dating EB babe member sa kanyang partner sa pagtulong at pagsuporta nito sa dalawa.

“Thank you daddy John Cabahug for the love and support for the girls. I am always thankful. I appreciate everything mahal! Congrats may bago ma[y] high school na tayo na naman.”

Marami naman sa mga netizens ang nagpaabot ng kanilang congratulatory messages para sa dalawang dalagita at pati na rin sa kanya bilang ina ng dalawa.

Ngunit ang ilan ay tila naimbyerna sa dinadalang apelyido ng dalawang anak dahil “Contis” ang apelyido ng mga ito sa certificates na ibinahagi ni Lian.

Komento ng isang netizen, “Bitbit pa apelyido wala naman ambag ahahaha. Anyway, congrats. You have [a] long way to go.. Aim high!”

Ang naging sagot nga ni Lian ay tila bomba na gumulantang sa mga followers nito.

“Asking na nga po ang mga bata to have it changed [sad emoji],” pagbabahagi ng EB babe member.

Sey naman ng isang netizen, “Dapat di na Contis ang dala na surname ng mga bata. Hindi naman need bigyan pa ng credit ang iresponsableng ama.”

Matatandaang sa naging interview noon ni Paolo sa “Fast Talk With Boy Abunda”, inamin ni Paolo na hindi siya nagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak kay Lian pati na rin sa anak nito kay LJ Reyes na si Summer.

Ngunit sa kabila nito ay mayroon raw siyang savings para sa mga anak at balak niya itong maibigay sa mga ito.

Bukod pa rito, pinasalamatan niya ang partner ni Lian dahil sa pagiging mabuting ama nito sa kanyang mga anak.

Sa latest interview niya rin kay Nelson Canlas ay ibinahagi niyang nais muna niyang ayusin ang kanyang relasyon sa mga anak at maging sa mga ina nito (LJ at Lian) bago siya muling magpakasal.

“Yung mga taong may kinalaman sa akin, feeling ko kailangang maayos before I actually move forward, sa totoo lang, sa edad ko… Hindi na yon puwedeng pabayaan at this time regardless kung anong mangyari, it has to be fixed for me to become a whole person. Feeling ko, only that time ako magiging fully ready,” lahad pa ni Paolo.

Matatandaang ikinasal noong 2009 sina Paolo at Lian at after 4 years ay naghiwalay na sila. Sa ngayon ay on going pa rin ang kanilang annulment.

