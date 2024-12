Rico Blanco ‘dedma’ gihapon sa isyu sa ex-GF nga si Maris Racal

Hangtod karon, padayon nga sirado ang baba ni Rico Blanco taliwa sa kontrobersya nga nalambigitan sa Iyang ex-girlfriend nga si Maris Racal ug ni Anthony Jennings.

Mahinumduman nato nga na-expose ang “cheating conversations” kuno sa on-screen partners human gibandera sa ex-girlfriend ni Anthony nga si Jam Villanueva pinaagi sa Iyang Instagram Stories.

Matud pa ni Jam, mao ra kini ang paagi para maprotektahan niya ang iyang kalinaw sa iyang panghunahuna o peace of mind.

Apan, mao rag dedma pa gihapon si Rico sa kaning mga isyu tungod kay busy siya sa iyang mga gig base sa iyang latest IG post.

“Some snaps from the last 10 days. Thank you Alaminos, Cainta, Bulacan, Manila. Up next @howlersmanila. See you on Saturday,” caption niya.

Gishare pod ni Rico sa iyang IG Story ang post sa iyang fan nga nipaabot og tibuok nga suporta sa kanya.

Ang caption didto sa beterano nga singer, “Mahal ko kayo [red heart emoji]”

Makakuha sa atensyon pod sa comment section ang ubang mensahe para sa singer nga gikan sa mga netizen kabahin sa isyu ni Maris.

Mao ni ang uban sa mga comment nga makita o mabasahan didto:

“ILOVEYOU RICO!!!! HINDI MO DESERVE LOKOHIN NG HITO NA YON [crying face emojis]”

“God saved you from the wrong person [smiling face with blush emoji]”

“A true gentleman chooses silence and peace over chaos, not because he feels less, but because he values his dignity more than his heartache. You’re indeed a dying breed @ricoblanco100 Moving on is not about forgetting; it’s about freeing yourself.”

“Dodged a bullet right there. We love you, Rico!”

“You’re such a gentleman [clapping hands emoji] you never said anything to ruin her or her career. But karma was so fast!”

Kung atong mahinumduman, niadtong Hulyo nga gikumpirma ni Maris nga nagbuwag na sila ni Rico.

Iyang giclarify nga way third party ug way labot ang iyang ka-love team nga si Anthony sa ilang panagbuwag.

“Anthony is out of the picture. It’s just me and Rico,” sey ni Maris sa usa ka press conference.

Matud pa sa aktres, “If I could still talk to him every day, I would…ang hirap lang mag-pretend, ang hirap din mag-construct ng sentence na alam mo namang totoong hindi ka okay.”

Lima ka tuig nga magkarelasyon sila si Rico ug si Maris, apan niadtong Hunyo 2021 lang nila gibutyag sa publiko.

Samtang, pito ka tuig sila si Anthony ug si Jam nga magkauyab usa nagbreak karong bag-o lang.