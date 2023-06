Alden Richards naiipit sa sitwasyon, mananatili nga bang host ng ‘Eat Bulaga’?

MUKHANG hirap ang loob ng Kapuso actor na si Alden Richards sa sitwasyon na nangyayari ngayon ng “Eat Bulaga”.

Ibinalita ito ni Nanay Cristy Fermin sa “Showbiz Now Na” vlog nila nina Wendell Alvarez at Romel Chika na in-upload ngayong hapon na naiipit daw ngayon si Alden Richards dahil posibleng ilagay siya sa bilang isa sa host ng naturang programa.

“Lagi po sinasabi ni Alden Richards na siya ay tatanaw ng loob sa TAPE, Inc at saka sa Tito, Vic and Joey dahil alam naman po natin na 2015 po nang ipanganak ang AlDub nila ni Maine Mendoza at lagi niyang sinasabi ang loyalty niya ay nasa Tito, Vic, and Joey,” bungad ng kilalang manunulat at host.

Dugtong ni Romel Chika, “Kasi kung anong mayroon siya ngayon ay dahil sa Tito, Vic, and Joey sa Eat Bulaga.”

Sabi rin ni Wendell na kung hindi dahil sa “Eat Bulaga” ay hindi ganu’n kalaki (pangalan) ngayon ni Alden.

“At heto na ngayon mga ka-tsika kapag isinalang si Alden Richards sa Eat Bulaga, ano sasabihin ng tao?” tanong ni ‘nay Cristy kay Romel Chika.,

Sagot ni Romel Chika,“Actually marami nag nangko-comment na ‘bakit ikaw hindi ka pa nag-resign?’ Hindi ba nila naisip na hindi naman TAPE artist si Alden?”

Baka Bet Mo: Alden Richards mas gustong kasal muna bago baby: ‘Ang hirap maging single parent’

“Kontratadong artista po ng GMA 7 si Alden Richards. Ano man po ang pagtanggi ni Alden Richards ay mamayani pa rin po ang kapangyarihan ng GMA 7 bilang network na nagpapatakbo ng kanyang karera (at) eksklusibo,” paliwanag ni ‘nay Cristy.

Dagdag pa, “Iniyakan po ni Alden Richards itong senaryong ito, ilang beses po kaming magka-komunikasyon at ramdam na ramdam ko po tumatawid po sa akin ang kanyang emosyon ng sabihin niyang, “Nay hindi ko talaga akalaing mangyayari ito. Hindi ko po inaasahan ang ganito sobra pong lalim sa puso ko ang nararamdaman ko ngayon.”

Walong taong naging bahagi si Alden ng “Eat Bulaga” simula 2015 hanggang 2023 kaya’t masakit daw sa kanya ang nangyaring ito pero wala siyang magawa at hindi naman siya puwedeng sumama sa grupo ng TVJ dahil artist siya ng GMA Sparkle.

Sa panayam kasi ni Atty. Annette kay Nelson Canlas ng 24 Oras, “Kung wala namang conflict at pumapayag ‘yung talent why not, di ba? Kasi it’s really a separate business and kung mabibigyan naman ng trabaho ‘yung talents namin why not?”

Sa pagpapatuloy nina ‘nay Cristy, Romel Chika at Wendell, “lahat ng mga naging bahagi ng programa ay grateful sila lalo na si Alden Richards na doon nagmula ang kagandahan ng buhay niya ngayon.”

Sa ganang amin maraming Sparkle artists na walang work at nangangailangan kaya bakit hindi na lang sila ang isalang bilang hosts sa “Eat Bulaga” na binakante ng Dabarkads?

Sa pagkakaalam kasi namin ay puno ang kalendaryo ngayon ni Alden hanggang sa susunod na taon.

