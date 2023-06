Andrea Brillantes, Ricci Rivero hiwalay na nga ba?

ISANG malaking katanungan ngayon ng madlang netizens kung ano na nga ba ang real score sa relasyon ng aktres na si Andrea Brillantes at basketbolistang si Ricci Rivero.

Ito ay matapos mag-trending ang binata na tila nali-link na sa beauty queen-politician na si Leren Mae Bautista.

Nag-umpisa ang agam-agam kung hiwalay na nga ba sina Andrea at Ricci matapos na i-restory ng binata ang IG story ni Coun. Leren na ang basketbolista rin naman ang laman.

Bukod pa rito, nang bisitahin rin namin ang Instagram ng beauty queen at councilor ng Laguna ay makikitang magkasama silang nag-celebrate noong birthday ni Ricci at namahagi ng mga pagkain sa mga residente sa isang lugar sa Los Baños, Laguna.

Kaya naman talagang galit na galit ang mga netizens lalo na ang mga tagasuporta ni Andrea dahil tila niloloko ang dalaga ng kanyang sariling boyfriend.

Narito ang ilang mga komento ng mga netizens:

“Ewan ko ba pero iritang-irita talaga ako diyan sa Ricci Rivero na yan. Mukhang walking industrial fan sa sobrang yabang umasta. Mukha namang di naliligo. Ngayon, cheater pa pala. Hanap ka ulit ng cross at magnilay-nilay,” saad ng isang netizen.

Comment naman ng isa, “Despite everything, Blythe still chose to keep her mouth shut. She didn’t even throw any hate to Ricci Rivero. Andrea Brillantes deserve to be love. She really has a pure heart.”

“SINETCH ITEY ITONG BASKETBOLISTANG GINAMIT PA ANG BLACKPINK SA KANYANG PROMPOSAL PERO CHEATER PALA? CLUE: RICCI RIVERO,” sey naman ng isa pang netizen.

Sa ngayon ay nasa Spain pa si Andrea at wala pa namang pahayag o kumpirmasyon kung hiwalay na nga ba sila ni Ricci.

Bukas naman ang BANDERA para sa pahayag ng mga kampong sangkot hinggil sa isyung ito.

