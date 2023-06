Kobe Paras, Erika Poturnak nagbalik na gyud ba?

COMEBACK is real na ba gyud sa dating couple sila Erika Poturnak ug Kobe Paras?

Kini mao ang pangutana sa daghang netizens human masayod nga nagkuyog sila’g bakasyon sa Siargao.

Sa usa ka TikTok video nga gitakda sa usa ka netizen, nakit-an ang duha sa Siargao airport samtang nagkuha sa ilang mga bagahe.

Dali nga nang-viral ang maong video ug tungod niini, nagsugod na ang mga spekulasyon sa daghang tawo nga nagbalik na ang duha.

Nia ang pipila sa mga komento nga among nadunggan:

“Grabeeee. Nagkabalikan na!”

“Oh my God! Comeback is real mga lodi!”

“Comeback era. We saw them at Siargao with their friends.”

As of this writing, upat ka adlaw na ang nilabay sukad gi-upload ang maong video sa duha ug karon nag-uswag na kini og kapin sa 1.8 milyon ka mga view sa TikTok.

Kung mahinomduman ninyo, niadtong Marso lang gi ingun sa inahan ni Erika nga si Ina Raymundo nga nag buwag na ang maguyab.

Sumala sa celebrity mom, wala nag silbi ang long distance relationship sa duha ug ang maong desisyon gipili sa duha.

Matod niya, “Basta wala na, yun lang. Hindi nag-work. Long distance does not work.”

“It’s a mutual decision. They’re good, no bitterness, nothing,” dugang pa niya.

Mahinomdoman nga nagsugod ang “dating rumors” sa duha niadtong Hunyo 2022 human gi-pakita ang ilahang mga sweet nga mga litrato sa social media samtang nagpuyo sa Bali, Indonesia.

Apan sila usab ang napag-usapan human sa tulo ka bulan kay nabantayan sa netizens nga nang-unfollow sila sa usa’t usa sa Instagram.

Niadtong Setyembre sa miaging tuig, gi delete na ni Kobe ang tanan niya nga mga post sa Instagram ug wala na usab niya gi-follow si Erika.

Gi delete usab sa IG account ni Erika ang mga litrato nila ni Kobe ug wala na usab ang account sa basketball player sa mga iyang gi-follow.

Si Erika mao ang kamagulangan nga anak ni Ina sa iyang Canadian nga bana nga si Brian Poturnak.

Si Kobe mao ang bunso nga anak sa PBA legend ug aktor nga si Benjie Paras ug dating aktres nga si Jackie Forster.

